Akhisarspor, Trabzonspor maçına hazır
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek Akhisarspor, hazırlıklarını tamamladı.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu maçında 4 Ekim Perşembe günü Belçika'da Standard Liege'e 2-1 mağlup olan Akhisarspor, ligde yarın oynayacağı Trabzonspor karşılaşması için son çalışmasını teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde Atabarut Tesisleri'nde yaptı.
Yeşil-siyahlı ekipte sakatlığı bulunan Serginho, yarınki maçta forma giyemeyecek.
- 6.10.2018 20:12
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Trabzonspor İzmir'e gitti
Toplam 1
Yorum
asasa herhafta bir oyuncu ne oluyor arkadaş .. kucka neden yok açıklamada yapılsın nedeni nedir.
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“Yıldırım ‘Koç’a sorun’ dedi”
Toplam 2
Yorum
taraftar fenerbahçenin İLACI ı E R S U N Y A N A L..........................................
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Galatasaray'da tek hedef 3 puan!
Toplam 1
Yorum
cimbom büyük gs li bülent başarılar ama 3 puan bizim
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