Akhisarspor, Trabzonspor maçına hazır – Fotomaç – 06 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ekim 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    Akhisarspor, maçına hazır

    Akhisarspor, Trabzonspor maçına hazır

    'in 8. haftasında yarın 'u konuk edecek Akhisarspor, hazırlıklarını tamamladı.

    Avrupa Ligi J Grubu maçında 4 Ekim Perşembe günü 'da Standard Liege'e 2-1 mağlup olan Akhisarspor, ligde yarın oynayacağı karşılaşması için son çalışmasını teknik direktör yönetiminde Atabarut Tesisleri'nde yaptı.

    Yeşil-siyahlı ekipte sakatlığı bulunan Serginho, yarınki maçta forma giyemeyecek.

    1. 6.10.2018 20:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Akhisarspor, Trabzonspor maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN