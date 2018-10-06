UEFA Avrupa Ligi J Grubu maçında 4 Ekim Perşembe günü Belçika'da Standard Liege'e 2-1 mağlup olan Akhisarspor, ligde yarın oynayacağı Trabzonspor karşılaşması için son çalışmasını teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde Atabarut Tesisleri'nde yaptı.

Yeşil-siyahlı ekipte sakatlığı bulunan Serginho, yarınki maçta forma giyemeyecek.