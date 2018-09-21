Dünya şampiyonu güreşçi elden kaçtı
AKHİSAR Belediyespor'un Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda 60 kilogran grekoromen stilde üçüncü kez şampiyon olan, kariyerinde 5 de Avrupa Şampiyonluğu bulunan 17 yaşındaki Kerem Kamal'ı Pendik Belediyespor'a kaptırdığı ortaya çıktı.
Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde güreşe başlayan ve daha sonra Akhisar Belediyespor'a geçen genç sporcunun 100 bin TL karşılığında yeni kulübüne transfer olduğu iddia edildi. Kerem Kamal, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizin en büyük madalya umutlarından olarak görülüyor.
- 21.9.2018 14:12
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Alper Potuk, Harun Tekin'den daha az topla buluştu
Toplam 6
Yorum
Futbolsever Fener maçları şifreli yayinlansin .. işkenceden kurtulalım.
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Alper Potuk, Harun Tekin'den daha az topla buluştu
Toplam 6
Yorum
aslan alper,ismail,hasanali,isla,dirar,soldado kesinlikle fos gönderilmeli .daha şut çekemiyorlar..paslar boşuna,pres yok.
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Maç sonucu | Dinamo Zagreb 4-1 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 53
Yorum
fbli vurun bakalım fenere.cocu bu takımı costuracak merak etmeyin inişin çıkışı vardır. daha toplasınız 5-6 maç olmuş hemen gönder mantığı.
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