Dünya şampiyonu güreşçi elden kaçtı
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    Dünya şampiyonu güreşçi elden kaçtı

    Dünya şampiyonu güreşçi elden kaçtı

    'un Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda 60 kilogran grekoromen stilde üçüncü kez şampiyon olan, kariyerinde 5 de Avrupa Şampiyonluğu bulunan 17 yaşındaki 'ı Pendik Belediyespor'a kaptırdığı ortaya çıktı.

    Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde güreşe başlayan ve daha sonra 'a geçen genç sporcunun 100 bin TL karşılığında yeni kulübüne transfer olduğu iddia edildi. , 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizin en büyük madalya umutlarından olarak görülüyor.

    1. 21.9.2018 14:12
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