Akhisarspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    , maçının hazırlıklarına başladı

    Akhisarspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

    EFA Avrupa Ligi J Grubu'nun ilk hafta maçında dün konuk ettiği Rus temsilcisi 'a 1-0 mağlup olan , Pazar günü ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    Teknik sorumlu Cem Kavçak yönetiminde Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki antrenmanda dünkü müsabakada oynayan futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından çift kale maç oynadı.

    Miguel Lopes'in sakatlığının devam ettiği yeşil-siyahlı ekipte, cezalı Yevgen Seleznov da maçında forma giyemeyecek.

    - Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı

    Spor Toto Akhisar Stadı'nda Pazar günü saat 19.00'da başlayacak -Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı.

    Kapalı tribün E-F-G-H blok biletleri 70, kapalı tribün C-D-I-J blok biletleri 60, kapalı tribün A-B-K-L blokları ile maraton tribün biletleri 50, kuzey ve güney tribün biletleri 30 liradan satılıyor. Misafir tribün biletleri de 49 liradan temin edilebilecek.

    1. 21.9.2018 15:13
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