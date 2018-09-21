Akhisarspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
EFA Avrupa Ligi J Grubu'nun ilk hafta maçında dün konuk ettiği Rus temsilcisi Krasnodar'a 1-0 mağlup olan Akhisarspor, 23 Eylül Pazar günü Galatasaray ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Teknik sorumlu Cem Kavçak yönetiminde Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki antrenmanda dünkü müsabakada oynayan futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından çift kale maç oynadı.
Miguel Lopes'in sakatlığının devam ettiği yeşil-siyahlı ekipte, cezalı Yevgen Seleznov da Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
- Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı
Spor Toto Akhisar Stadı'nda 23 Eylül Pazar günü saat 19.00'da başlayacak Akhisarspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı.
Kapalı tribün E-F-G-H blok biletleri 70, kapalı tribün C-D-I-J blok biletleri 60, kapalı tribün A-B-K-L blokları ile maraton tribün biletleri 50, kuzey ve güney tribün biletleri 30 liradan satılıyor. Misafir tribün biletleri de 49 liradan temin edilebilecek.
- 21.9.2018 15:13
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Harun 3 maçta 7 gol yedi!
Toplam 2
Yorum
Zanli Bu Harun cepheden iyi ama yan toplarda sıfır bu sene de Volkan kaleyi alır
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Alper Potuk, Harun Tekin'den daha az topla buluştu
Toplam 7
Yorum
Enda Aykut KOCAMAN ın kıymetini hiç bir zaman anlamaz FB tarafdarı en tırt kadrolarla en zor dönemlerde her sene şampiyonluk adayı olan bir adam
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Beşiktaş'tan derbi mesajı!
Toplam 1
Yorum
fenerli klüp ne kadar güzel açıklama yapıyor ama 60 dakika fenerbahce aleyhine küfürler ediliyor ne kadar sacma bir memleket düşman değiliz
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