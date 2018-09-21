Teknik sorumlu Cem Kavçak yönetiminde Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki antrenmanda dünkü müsabakada oynayan futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından çift kale maç oynadı.

Miguel Lopes'in sakatlığının devam ettiği yeşil-siyahlı ekipte, cezalı Yevgen Seleznov da Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

- Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı

Spor Toto Akhisar Stadı'nda 23 Eylül Pazar günü saat 19.00'da başlayacak Akhisarspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı.

Kapalı tribün E-F-G-H blok biletleri 70, kapalı tribün C-D-I-J blok biletleri 60, kapalı tribün A-B-K-L blokları ile maraton tribün biletleri 50, kuzey ve güney tribün biletleri 30 liradan satılıyor. Misafir tribün biletleri de 49 liradan temin edilebilecek.