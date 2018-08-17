Susic’ten 3 puan sözü
Beşiktaş'a kaybeden Akhisar'da gözler Çaykur Rizespor maçına çevrildi.
Beşiktaş'a kaybeden Akhisar'da gözler Çaykur Rizespor maçına çevrildi. Teknik direktör Safet Susic, "Rize maçı sonrası da Başakşehir, Sivasspor, Ankaragücü ve G.Saray'la oynayacağız. Evimizde yenmekten başka çaremiz yok çünkü ardından fikstürümüz zor" dedi.
- 17.8.2018
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mustafa aziz bu zihniyette yönetti borç 600 milyon euro ali başkanda aynı yolda demekki borç 1 milyar euro olacak :(
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