Susic’ten 3 puan sözü

Beşiktaş'a kaybeden Akhisar'da gözler Çaykur Rizespor maçına çevrildi. Teknik direktör Safet Susic, "Rize maçı sonrası da Başakşehir, Sivasspor, Ankaragücü ve G.Saray'la oynayacağız. Evimizde yenmekten başka çaremiz yok çünkü ardından fikstürümüz zor" dedi.