Susic’ten 3 puan sözü – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    Susic’ten 3 puan sözü

    Susic’ten 3 puan sözü

    'a kaybeden Akhisar'da gözler maçına çevrildi.

    'a kaybeden Akhisar'da gözler maçına çevrildi. Teknik direktör Safet Susic, "Rize maçı sonrası da , , Ankaragücü ve G.Saray'la oynayacağız. Evimizde yenmekten başka çaremiz yok çünkü ardından fikstürümüz zor" dedi.

    1. 17.8.2018
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