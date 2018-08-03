Akhisar G.Saray karşısında Seleznyov'a güveniyor
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ağustos 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    avcısı

    Aslan avcısı Seleznyov

    SPOR 'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala son Kupası şampiyonu olarak pazar günü 'da lig şampiyonu 'la oynayacağı Finali'ne hazırlanan Akhisarspor, golcüsü 'a güveniyor.

    Ukraynalı yıldız, 'deki kariyerinde 'a karşı oynadığı 5 maçta 5 gol atmayı başardı. Ülkemize 2016-17 sezonunun devre arasında Kuban Krasnodar'dan olan 33 yaşındaki futbolcu, formasıyla o sezon ikinci yarıda oynanan Galatasaray maçında ağları sarstı.
    Geçen sezon ilk yarıda Karabükspor forması giyerken ligde Galatasaray'a 1 gol atan , Akhisar'a transfer olduktan sonra da sarı-kırmızılıları boş geçmedi. Ukraynalı golcü, Galatasaray'la geçen sezon Türkiye Kupası'ndaki yarı final eşleşmesinde oynanan ilk maçta 1, 'daki rövanşta ise 2 gol atarak takımına finalin kapılarını açtı. Akigo, finalde de 'yi geçerek tarihinde ilk kez kupayı havaya kaldırdı. Seleznyov, Türkiye kariyerinde 'a yalnız geçen sezon Akhisar'da ikinci yarıda oynanan lig maçında gol atamadı.

    1. 3.8.2018 13:36
    2. Güncelleme: 3.8.2018 13:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aslan avcısı Seleznyov haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN