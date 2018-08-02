Yeşil-siyahlılar sakat futbolcu bulunmazken geçen sezondan cezası devam eden kaleci Milan Lukac kupa maçı kadrosunda yer alamayacak.

Teknik Direktör Safet Susic önderliğinde çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlılar düz koşu, ısınma hareketleri ardından 11'e 11 çift kale maç yaptı. Yeşil-siyahlılar yarın yapacağı son idmanın ardından akşam saat 19.00 uçağı ile İzmir'den Konya'ya hareket edeceği bildirildi.

İdman öncesi basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Safet Susic iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ligde hazır olduklarını ifade ederek takımın performansından memnun olduğunu kaydetti. Sezon başında kamp döneminde genç oyuncu Onur'un çapraz bağlarının koparak sezona başlamadan veda etmesinin kendilerini de üzdüğünü ifade eden Susic, "1 ay boyunca çok iyi çalıştık bu kamp boyunca, çok mutluyum, takım iyi çalıştı. Artı burada görüyorsunuz sakat futbolcumuz yok, sadece sezon başı kampında Onur, genç arkadaşımız sakatlık geçirdi. Onun dışında şimdi gördüğünüz gibi futbolcularımız antrenmanda. Bu durumdan ve şu anki performanstan dolayı memnunum" dedi.



"Süper Kupa'da neden sürpriz olmasın"



Süper Kupa maçında Türkiye'nin en iyi ekibine karşı oynayacaklarını ifade eden Susic, "Son şampiyona karşı oynayacağız, tabiki bu maçın en büyük favorisi Galatasaray normal olarak. Ama bu gördüğünüz takım geçen sene çok büyük sürprizler yaptı her kulvarda, neden bir sürpriz yapmasın" şeklinde konuştu.



"İki transfer daha düşünüyoruz"



Bugüne kadar takıma iyi transferler yaptıklarını kaydeden Susic, "Yapılan transferlerin şuanda takıma katkısı oluyor. Tabiki transfer sezonu bitmesi çok az bir süremiz kaldı. Yine iki tane futbolcu alma hakkımız var. Ama tabiki transferler sadece bana bağlı değil, biz bir ekip çalışması yapıyoruz. Başkan ve Yönetim Kurulumuz ile birlikte iki futbolcu daha alırsak iyi olur" dedi.

Öte yandan yeni transfer Portekizli orta saha oyuncusu Josue'yi değerlendiren Susic, "Kendisi uzun süredir futbol oynamadı geçen seneden. Son iki ya da üç aya baktığımızda öyle bir resmi maçı yok. Şu anda aramıza da geç geldi, şimdi önümüzdeki Galatasaray ve Beşiktaş maçı için Josue ile ilgili plan yapamayız açıkçası. Çünkü hazır değil daha tam olarak. Ama 15 - 20 gün sonraya Josue tam olarak hazır olur" ifadelerini kullandı.



"Akhisarspor'da da ofansif futbol oynatmak istiyorum"



Takımın oyun planları hakkında bilgi veren Susic, "Bugüne kadar benim bütün oynadığım takımlar ofansif futbol sergiledi. Ben bunu Akhisarspor'da tekrar yapmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok iyi futbolcularımız var ve bu sistemi uygulayabilirler. Galatasaray maçı var ilk olarak, onun için daha karar vermedik nasıl yapacağımızı onu da göreceğiz zaten" dedi. Forvet arkasında ofansif özelliği olan bir oyuncuya ihtiyaç duyduğunu ifade eden Susic, "Şu anda aklımda düşündüğüm ilk olarak forvet arkasında oynayabilecek ofansif bir futbolcu istiyorum. Ama dediğim gibi transfer, futbolcu bulmak zor oluyor ama göreceğiz. Elimizde şu an için 3 tane çok iyi stoperimiz var. Tabi ki sakatlık olursa veya olmazsa onu bilemeyiz de, ama şu an stoper transferimiz çok çok önemli değil" değerlendirmesini yaptı.



"Seleznyov'un alternatifi Elvis Manu olacak"



Forvet için Seleznov'un alternatifi konusundaki soruya yanıt veren Susic, "Şu an için tabi ki Seleznyov var ama onun alternatifi olarak ise Manu var. Manu bugüne kadar hiç forvet pozisyonunda oynamamış ama benim gördüğüm kadarı ile Manu gerçekten iyi bir forvet olabilecek bir oyuncudur. Transferde Ağustosun sonunda kadar zamanımız var. İki tane futbolcu alacağımızı söyledim. Ama işte iki tane futbolcu alıp getiremiyorsunuz. Benim ilk olarak futbolcuyu tanımam lazım, görmem lazım ondan sonra transfer olacak. Ancak dediğim gibi halen Ağustos sonuna kadar zamanımız var" diye konuştu.



"Takım içinde çok büyük bir forma savaşı var"



Süper Kupa maçı öncesi son çalışmalarını yaptıklarını ifade eden Susic, "Maç öncesi kafamda 7 - 8 oyuncu kafamda var. Çünkü takımımızda her futbolcu oynamayı hak eden futbolcular. Halen çok iyi performans sergiliyorlar. Şimdi bugün antrenmanımızda taktik antrenmanı var 11'e 11 oynayacaklar. Bugünkü antrenman bana ilk 11'deki geri kalan 3 futbolcu için de tam bilgi verecek. Tüm futbolcular çok iyi çalıştı kamp boyunca hepsi bence de Galatasaray'a karşı oynamayı hak ediyor ama dediğimiz gibi 11 kişi var sahada koyabileceğimiz ama çok büyük bir çekişme var takım içinde forma savaşı. Şu anda önümüzde Galatasaray ve Beşiktaş maçı var, şunu söylemek isterim iki maça da farklı ilk 11'ler çıkacak" açıklamasını yaptı.



"VAR işe yarayan bir sistem olacaktır"



Türkiye'de ilk kez Galatasaray ile Akhisar Belediyespor arasında oynanacak olan Süper Kupa maçında uygulanacak VAR sistemini değerlendiren Susic, "Bence çok iyi bir sistem, şu anda bunu Dünya Kupası'nda gördük ve şunu anladık ki hakemler gerçekten her pozisyonu göremiyorlar. Örnekleri de çok Dünya Kupası'nda goller iptal edildi, penaltılar verildi, ofsaytlar çalındı veya iptal edildi. Dediğim gibi bence çok iyi ve işe yarar bir sistem olacaktır" şeklinde konuştu.

