Josue'nin kaliteli bir isim olduğunu vurgulayan Eryüksel, eski futbolcuları golcü Hugo Rodallega'yla ise ilgilenmediklerini söyledi. Kolombiyalı forvetin sürekli gündeme getirildiğini ancak oyuncu için hiçbir çalışmada bulunmadıklarını anlatan Hüseyin Eryüksel, "Rodallega Trabzonspor'un sözleşmeli futbolcusu. Sözleşmesi devam eden bir futbolcu ile ilgilenmiyoruz. Bu zaten etik değil. Bizim gündemimizde Hugo yok" diye konuştu.