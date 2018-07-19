Akhisarspor Başkanı Eryüksel: "Rodallega ile ilgilenmiyoruz"
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Başkanı Eryüksel: "Rodallega ile ilgilenmiyoruz"

    Akhisarspor Başkanı Eryüksel: "Rodallega ile ilgilenmiyoruz"

    son olarak Portekizli orta saha oyuncusu Josue'yle 2 yıllık sözleşme imzalayan ekiplerinden 'da başkan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

    Josue'nin kaliteli bir isim olduğunu vurgulayan Eryüksel, eski futbolcuları golcü Hugo Rodallega'yla ise ilgilenmediklerini söyledi. Kolombiyalı forvetin sürekli gündeme getirildiğini ancak oyuncu için hiçbir çalışmada bulunmadıklarını anlatan , "Rodallega 'un sözleşmeli futbolcusu. Sözleşmesi devam eden bir futbolcu ile ilgilenmiyoruz. Bu zaten etik değil. Bizim gündemimizde Hugo yok" diye konuştu.

    1. 19.7.2018 12:30
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