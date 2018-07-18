Josue Akhisarspor'da
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Josue Akhisarspor'da

    Josue Akhisarspor'da

    Yeni sezonda ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek ekiplerinden Akhisarspor, Josue'yle her konuda anlaşma sağladı.

    Akhisar'a gelerek yönetimle el sıkışan Portekizli orta saha oyuncusunun resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Futbola Porto'da başlayan 27 yaşındaki oyuncu 2014-2015 sezonunda 'a transfer olarak ülkemizde oynamaya başladı. Josue 2015-2016'nın devre arasında Braga'ya döndü ancak ertesi sezon 'a imza attı. Sarı kırmızılılarda 25 maça çıkan Portekizli 2 gol attı. Josue geçen sezonu ise Osmanlispor'da geçirdi.

    1. 18.7.2018 14:27
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