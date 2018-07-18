Josue Akhisarspor'da
Yeni sezonda ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, Josue'yle her konuda anlaşma sağladı.
Akhisar'a gelerek yönetimle el sıkışan Portekizli orta saha oyuncusunun resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Futbola Porto'da başlayan 27 yaşındaki oyuncu 2014-2015 sezonunda Bursaspor'a transfer olarak ülkemizde futbol oynamaya başladı. Josue 2015-2016'nın devre arasında Braga'ya döndü ancak ertesi sezon Galatasaray'a imza attı. Sarı kırmızılılarda 25 maça çıkan Portekizli 2 gol attı. Josue geçen sezonu ise Osmanlispor'da geçirdi.
- 18.7.2018 14:27
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Comolli'den transfer açıklaması! 100 futbolcu ile görüşüyoruz
Toplam 3
Yorum
mehmetcik sadece bas dost alınması gerekir.isla,dirar satılıp o ücretler bas dosta ödenir. bas dost bedavaya gelmiş olur.çünkü isla ve dirar fos
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Fener gençleri garantiye aldı
Toplam 3
Yorum
Tamam Genç oyunculara yazık oluyor fenerbahçeye giden perişan oldu.
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Mandzukic’te yeni rakip var
Toplam 3
Yorum
Husnu Sonmacta manzukic bir gol atti ama mac izlenirse pek okadarda ahim sahim deyildi onun yaptigini negredoda yapar besiktas takim halindoynarsa
Josue Akhisarspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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