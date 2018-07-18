Josue Akhisarspor'da

Akhisar'a gelerek yönetimle el sıkışan Portekizli orta saha oyuncusunun resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Futbola Porto'da başlayan 27 yaşındaki oyuncu 2014-2015 sezonunda Bursaspor'a transfer olarak ülkemizde futbol oynamaya başladı. Josue 2015-2016'nın devre arasında Braga'ya döndü ancak ertesi sezon Galatasaray'a imza attı. Sarı kırmızılılarda 25 maça çıkan Portekizli 2 gol attı. Josue geçen sezonu ise Osmanlispor'da geçirdi.