Akhisar'da zor hazırlık – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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HEPSİ
    15 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
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    'da zor hazırlık

    Akhisar'da zor hazırlık
    Perşembe günü 'ya gidecek 'in rakipleri belli oldu. 21 Temmuz'da L. ile karşılaşacak Akigo, 25 Temmuz'da Leicester City ile oynayacak. Akhisar, daha sonra Al Duhail ve Al Hilal ile karşılaşacak.
    1. 15.7.2018
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