Akhisarspor’da Manu’dan 3 yıllık imza
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Teleset Mobilya Akhisarspor, transfer listesindeki Gençlerbirliği’nden Elvis Manu’yla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yönetimle bir araya gelen 24 yaşındaki Hollandalı forvet, kendisini yeşil siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Hollanda'da Feyanoord altyapısında yetişen Manu, kariyerinde daha önce Exelcior, Brighton, Go Ahaed Eagles gibi takımlarda forma giydi. Elvis Manu, geçen sezon transfer olduğu Başkent temsilcisinde Süper Lig'de 24 maçta 4 gol attı. Hollandalı futbolcu yeni sezon öncesi Akigo'nun Kayserispor'dan Güray Vural'dan sonra ikinci transferi oldu. Akhisarspor, sezon hazırlıklarına Teknik Direktör Saffet Susic yönetiminde başladı.
- 1.7.2018 21:57
- Güncelleme: 2.7.2018 01:07
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Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
necdet aydogdu bide kaç avro ya anlaştığını delikanlı gibi söylesen
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Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
Ahmet can Forvet oynatıldığında 1 gol attıydın
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Trezeguet bilmecesi!
Toplam 2
Yorum
austin nasıl istikrar olacak hep kiralık alacaksın 1-2 yılada gs 33-35 yaş ortalaması hop boz tkmı yeniden bir yığın adam al.bu mu plan.
Akhisarspor’da Manu’dan 3 yıllık imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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