Akhisarspor’da Manu’dan 3 yıllık imza – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
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    03 Temmuz 2018, Salı
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    Akhisarspor’da Manu’dan 3 yıllık imza

    Akhisarspor’da Manu’dan 3 yıllık imza

    Spor Toto ekiplerinden Teleset Mobilya Akhisarspor, listesindeki ’nden ’yla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yönetimle bir araya gelen 24 yaşındaki Hollandalı forvet, kendisini yeşil siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. 'da Feyanoord altyapısında yetişen Manu, kariyerinde daha önce Exelcior, Brighton, Go Ahaed Eagles gibi takımlarda forma giydi. , geçen sezon olduğu Başkent temsilcisinde 'de 24 maçta 4 gol attı. Hollandalı futbolcu yeni sezon öncesi Akigo'nun 'dan Güray Vural'dan sonra ikinci transferi oldu. Akhisarspor, sezon hazırlıklarına Saffet Susic yönetiminde başladı.

    1. 1.7.2018 21:57
    2. Güncelleme: 2.7.2018 01:07
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