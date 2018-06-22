Akhisarspor'da Güray yuvaya döndü – Fotomaç – 22 Haziran 2018
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    22 Haziran 2018, Cuma
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    'da Güray yuvaya döndü

    <a href="/index/akhisarspor?id=2992b7ba-64e5-4e93-adbf-6916f6520177" class="" rel="tag">Akhisarspor</a>'da Güray yuvaya döndü

    Spor Toto 'de teknik direktörlük görevine 'un yerine Saffet Susic'i getiren , 'dan ayrılan eski yıldızı 'la da el sıkıştı.

    Akigo'nun ilk dış transferi olacak 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Denizlispor altyapısında yetiştikten sonra 'de 2012-2016 arasında 4 yıl yeşil-siyahlılarda forma giydi.

    Akigo'daki performansıyla 2015-16 sezonunun devre arasında 'a olan Güray, geçen sezon 'da ligde 27 maçta 2 gol, 4 asistle oynadı. Dış transferde atağa kalkacak Akigo, daha önce iç transferde Barbosa, Aykut, Onur, Hasan Ali'yle sözleşme yenileyip 'la söz kesen Muğdat, 'e olan Soner'in yanı sıra Olcan ve Bia'yla yollarını ayırmıştı.


    1. 22.6.2018 12:01
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