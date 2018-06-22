Akhisarspor'da Güray yuvaya döndü
Spor Toto Süper Lig'de teknik direktörlük görevine Okan Buruk'un yerine Saffet Susic'i getiren Akhisarspor, Kayserispor'dan ayrılan eski yıldızı Güray Vural'la da el sıkıştı.
Akigo'nun ilk dış transferi olacak 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Denizlispor altyapısında yetiştikten sonra Süper Lig'de 2012-2016 arasında 4 yıl yeşil-siyahlılarda forma giydi.
Akigo'daki performansıyla 2015-16 sezonunun devre arasında Trabzonspor'a transfer olan Güray, geçen sezon Kayserispor'da ligde 27 maçta 2 gol, 4 asistle oynadı. Dış transferde atağa kalkacak Akigo, daha önce iç transferde Barbosa, Aykut, Onur, Hasan Ali'yle sözleşme yenileyip Galatasaray'la söz kesen Muğdat, Başakşehir'e transfer olan Soner'in yanı sıra Olcan ve Bia'yla yollarını ayırmıştı.
- 22.6.2018 12:01
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Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman Sabır istedi
Toplam 1
Yorum
cengiz Bu sabır ve zaman işini bırakın desenize para yok transfer yok işler sakat.Sizin suçunuz mu? o da değil
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Fenerbahçe'ye müjde! PSV Cocu'yu resmen açıklıyor!
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Semih Yapma başkan alma şu adamı. Getir en ünlüsünü.
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Beşiktaş'ta planlama direktörü Serkan Reçber
Toplam 2
Yorum
ali adam profosyonel işini yapacak fenerli gs lı bence hiç önemi yok işini iyi yapsın en iyi beşiktaşlı odor Serkan REÇBER
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