Akhisarspor, eski futbolcusu Güray Vurak ile prensip anlaşmasına vardı – Fotomaç – 21 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    , eski futbolcusu Vurak ile prensip anlaşmasına vardı

    Akhisarspor, eski futbolcusu Güray Vurak ile prensip anlaşmasına vardı

    Teleset Mobilya , Vural ile prensip anlaşmasına vardı.

    Geçtiğimiz sezon forması ile 32 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi

    1. 21.6.2018 18:46
    2. Güncelleme: 21.6.2018 18:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Akhisarspor, eski futbolcusu Güray Vurak ile prensip anlaşmasına vardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN