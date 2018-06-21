Akhisarspor, eski futbolcusu Güray Vurak ile prensip anlaşmasına vardı
Teleset Mobilya Akhisarspor, Güray Vural ile prensip anlaşmasına vardı.
Geçtiğimiz sezon Kayserispor forması ile 32 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi
- 21.6.2018 18:46
- Güncelleme: 21.6.2018 18:47
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"Farfan Galatasaray'da çok başarılı olurdu"
Toplam 3
Yorum
UGUR ÖZBAY ÇOK BAŞARILI OLACAĞI BİLİNMEZ KALİTESİDE TARTIŞILMAZ AMA ÖN YARGI YAPMAMAK GEREK
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İşte Ndiaye gerçekleri
Toplam 1
Yorum
Aslan Hem cok para hemde ingilterede alicisi var,gelmesi mümkün degil!
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Galatasaray'a Fransız stoper: Christopher Jullien
Toplam 6
Yorum
Aslan Alinirsa cok etkili,ama satmazlar!
Akhisarspor, eski futbolcusu Güray Vurak ile prensip anlaşmasına vardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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