TM Akhisarspor, Safet Susic ile anlaştı – Fotomaç – 20 Haziran 2018
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    21 Haziran 2018, Perşembe
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    TM Akhisarspor, Safet Susic ile anlaştı

    TM Akhisarspor, Safet Susic ile anlaştı

    ’de 6 sezonu geride bırakan ve 2017-2018 sezonu Ziraat Türkiye Şampiyonu Teleset Mobilya Akhisarspor, yollarını ayırdığı ’un ardından Boşnak ile her konuda anlaşmaya vardı.

    Konu hakkında açıklama yapan Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, "Teknik Direktörü Safet Susic ile bu akşamki son görüşmemizde her konuda anlaştık. Kendisi ile 1+1 yıllık sözleşmeyi imzaladık. Hayırlısı olsun" dedi.

    Bosna-Hersek milli takım antrenörlüğü de yapan 63 yaşındaki tecrübeli teknik adam Türkiye'de İstanbulspor, , MKE Ankaragücü, , ve son olarak da 'da görev yapmıştı.

    Öte yandan yeşil-siyahlılar ile çıktığı 2 sezonda 54 maçta 24 galibiyet, 11 beraberlik ve 19 yenilgi almıştı.
    1. 20.6.2018 23:34
    2. Güncelleme: 20.6.2018 23:35
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