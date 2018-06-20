TM Akhisarspor, Safet Susic ile anlaştı
Spor Toto Süper Lig’de 6 sezonu geride bırakan ve 2017-2018 sezonu Ziraat Türkiye Şampiyonu Teleset Mobilya Akhisarspor, yollarını ayırdığı Okan Buruk’un ardından Boşnak Teknik Direktör Safet Susic ile her konuda anlaşmaya vardı.
Bosna-Hersek milli takım antrenörlüğü de yapan 63 yaşındaki tecrübeli teknik adam Türkiye'de İstanbulspor, Atiker Konyaspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Osmanlıspor ve son olarak da Alanyaspor'da görev yapmıştı.
Öte yandan yeşil-siyahlılar Okan Buruk ile çıktığı 2 sezonda 54 maçta 24 galibiyet, 11 beraberlik ve 19 yenilgi almıştı.
- 20.6.2018 23:34
- Güncelleme: 20.6.2018 23:35
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Trabzonspor'dan KAP'a Okay açıklaması
Toplam 3
Yorum
kaya kayseriden çok ucuza gitmişti aynı şekilde trabzondan da ucuza gitti. Şu adamın değeri avrupada en az 15 mil euro
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İmbula sürprizi
Toplam 2
Yorum
Ferhat Kaç yaşında geliceksin 30? hiç gelme daha iyi Türkiye Liginde artık alıncaksa 30 yaş altı alınsın bune gelen para için geliyor
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Beşiktaş Burak Yılmaz için diğer transferleri bekliyor
Toplam 5
Yorum
debian besiktas icin burak yilmaz yanlis transfer olur... nedenini tum besiktas taraftari cok iyi biliyor....bos konusmaya gerek yok.
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