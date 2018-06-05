Okan Buruk’la son görüşme – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    ’la son görüşme

    Okan Buruk’la son görüşme
    Kupa şampiyonu Akhisarspor'un henüz sözleşme yenilemeyen 'la bugün son kez masaya oturması bekleniyor. Yeşil-siyahlılar, ücretine yapılacak zam konusunda uzlaşma sağlanamayan tecrübeli teknik adamı ikna etmeye çalışacak. Akigo, iç transferde de bu hafta Aykut ve Onur'la bir görüşme gerçekleştirip, geleceklerini netleştirecek.
    1. 5.6.2018
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