Şampiyon Akhisar son kez sahnede – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    Şampiyon Akhisar son kez sahnede

    Şampiyon Akhisar son kez sahnede

    ZİRAAT 'nı finalde Fenebahçe'yi yenerek tarihinde ilk kez kazanan Teleset Mobilya Akhisarspor, yarın Spor 'deki sezonun son maçında küme düşen 'u konuk edecek.

    Akhisar Stadyumu'ndaki mücadele saat 18.00'de başlayacak. Bahattin Şimşek'in yöneteceği 90 dakikanın bilet fiyatları kapalı 50, misafir 30, kale arkası tribün 20 TL olarak belirlendi.

    Akhisar'da sakatlıkları süren Eray, Serginho ile cezalı durumdaki Lukac, Olcan ve Ömer, son hafta görev yapamayacak. Kupa finalinin ardından ligdeki kritik deplasmanı nedeniyle kutlama yapmayan yeşil-siyahlı ekip, kümede kalmayı garantilemesinden sonra kupayı bu karşılaşmayl taraftarlarıyla buluşturacak. Akhisarlı futbolcular, maçtan önce 'yla sahada tur atacak.

    AKHİSARSPOR

    Fatih - Lopes, Mustafa, Caner, Kadir, Sissoko, Soner, Onur, Barbosa, Muğdat, Seleznyov

    1. 17.5.2018 13:25
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