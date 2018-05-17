Şampiyon Akhisar son kez sahnede
ZİRAAT Türkiye Kupası'nı finalde Fenebahçe'yi yenerek tarihinde ilk kez kazanan Teleset Mobilya Akhisarspor, yarın Spor Toto Süper Lig'deki sezonun son maçında küme düşen Osmanlıspor'u konuk edecek.
Spor Toto Akhisar Stadyumu'ndaki mücadele saat 18.00'de başlayacak. Bahattin Şimşek'in yöneteceği 90 dakikanın bilet fiyatları kapalı 50, misafir 30, kale arkası tribün 20 TL olarak belirlendi.
Akhisar'da sakatlıkları süren Eray, Serginho ile cezalı durumdaki Lukac, Olcan ve Ömer, son hafta görev yapamayacak. Kupa finalinin ardından ligdeki kritik Kayserispor deplasmanı nedeniyle kutlama yapmayan yeşil-siyahlı ekip, kümede kalmayı garantilemesinden sonra kupayı bu karşılaşmayl taraftarlarıyla buluşturacak. Akhisarlı futbolcular, maçtan önce Türkiye Kupası'yla sahada tur atacak.
AKHİSARSPOR
Fatih - Lopes, Mustafa, Caner, Kadir, Sissoko, Soner, Onur, Barbosa, Muğdat, Seleznyov
- 17.5.2018 13:25
-
Volkan Demirel'den tarihi karar!
Toplam 23
Yorum
abbbas bazen sevdiklerinin iyiliği için bu hayattan çekilip gider insan..alır başını taa uzaklara..
-
Bir terslik var!
Toplam 5
Yorum
karado 1-cüneyt çakır yetti.
-
Volkan Demirel'den tarihi karar!
Toplam 23
Yorum
lakin; sen feneri seviyorsun ama fener seni sevmiyorsa ortada bi sorun vardır .bunu gör..kısa kes meges.
Şampiyon Akhisar son kez sahnede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.