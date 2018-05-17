Şampiyon Akhisar son kez sahnede

Spor Toto Akhisar Stadyumu'ndaki mücadele saat 18.00'de başlayacak. Bahattin Şimşek'in yöneteceği 90 dakikanın bilet fiyatları kapalı 50, misafir 30, kale arkası tribün 20 TL olarak belirlendi.

Akhisar'da sakatlıkları süren Eray, Serginho ile cezalı durumdaki Lukac, Olcan ve Ömer, son hafta görev yapamayacak. Kupa finalinin ardından ligdeki kritik Kayserispor deplasmanı nedeniyle kutlama yapmayan yeşil-siyahlı ekip, kümede kalmayı garantilemesinden sonra kupayı bu karşılaşmayl taraftarlarıyla buluşturacak. Akhisarlı futbolcular, maçtan önce Türkiye Kupası'yla sahada tur atacak.

AKHİSARSPOR

Fatih - Lopes, Mustafa, Caner, Kadir, Sissoko, Soner, Onur, Barbosa, Muğdat, Seleznyov