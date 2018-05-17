Akigo’da alarm – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    Akigo’da alarm

    Akigo’da alarm
    Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor'da, 9 futbolcunun kontratı bitecek. Ege ekibinde adı Galatasaray'la anılan Soner'in yanı sıra Olcan, Muğdat, Onur, Serginho, Aykut, Barbosa ve kaleci Bora serbest kalacak. Yeni sezonda Avrupa macerası yaşayacak kulüpte yol haritası, Osmanlıspor maçı sonrası lig bitiminde çizilecek.
    1. 17.5.2018
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