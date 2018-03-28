Akhisarspor, Başakşehir maçıyla tırmanışa geçecek – Fotomaç – 28 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Akhisarspor, maçıyla tırmanışa geçecek

    Akhisarspor, Başakşehir maçıyla tırmanışa geçecek

    Sahasında şampiyonluk adaylarından 'i konuk edecek Akhisar'da , maçıyla kaybettikleri havayı rakiplerine karşı kazanacakları zaferle tekrar yakalamak istediklerini söyledi.

    Sahasında şampiyonluk adaylarından 'i konuk edecek Akhisar'da , maçıyla kaybettikleri havayı rakiplerine karşı kazanacakları zaferle tekrar yakalamak istediklerini söyledi. Buruk, "En yüksek puanı toplayıp yukarılara doğru biz de çıkmak istiyoruz. Aşağıdan da uzaklaşmak istiyoruz, bu anlamda bizim için önemli bir maç olacak" dedi.

    AVCI, BURUK'A KARŞI ÜSTÜN
    Akhisar'a konuk olacak Başakşehir'de , meslektaşı Okan Buruk'a karşı üstünlük kurdu. Şampiyonluk adayı turuncu- lacivertlilerin karşısında farklı takımlarla yer alan Buruk, sadece 1 maçtan galip ayrılırken, 4 yenilgi ve 2 beraberlik elde etti.
    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Akhisarspor, Başakşehir maçıyla tırmanışa geçecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN