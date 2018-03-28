Akhisarspor, Başakşehir maçıyla tırmanışa geçecek
Sahasında şampiyonluk adaylarından Başakşehir'i konuk edecek Akhisar'da Okan Buruk, Trabzon maçıyla kaybettikleri havayı rakiplerine karşı kazanacakları zaferle tekrar yakalamak istediklerini söyledi.
Sahasında şampiyonluk adaylarından Başakşehir'i konuk edecek Akhisar'da Okan Buruk, Trabzon maçıyla kaybettikleri havayı rakiplerine karşı kazanacakları zaferle tekrar yakalamak istediklerini söyledi. Buruk, "En yüksek puanı toplayıp yukarılara doğru biz de çıkmak istiyoruz. Aşağıdan da uzaklaşmak istiyoruz, bu anlamda bizim için önemli bir maç olacak" dedi.
AVCI, BURUK'A KARŞI ÜSTÜN
Akhisar'a konuk olacak Başakşehir'de Abdullah Avcı, meslektaşı Okan Buruk'a karşı üstünlük kurdu. Şampiyonluk adayı turuncu- lacivertlilerin karşısında farklı takımlarla yer alan Buruk, sadece 1 maçtan galip ayrılırken, 4 yenilgi ve 2 beraberlik elde etti.
AVCI, BURUK'A KARŞI ÜSTÜN
Akhisar'a konuk olacak Başakşehir'de Abdullah Avcı, meslektaşı Okan Buruk'a karşı üstünlük kurdu. Şampiyonluk adayı turuncu- lacivertlilerin karşısında farklı takımlarla yer alan Buruk, sadece 1 maçtan galip ayrılırken, 4 yenilgi ve 2 beraberlik elde etti.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:01
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