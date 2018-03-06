Akhisar şahlandı – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    Akhisar şahlandı

    Akhisar şahlandı
    F.BAHÇE'yi 'de 3-2 yenerek sezonun en flaş skorlarından birine imza atan Akhisarspor adeta şaha kalktı. Bu sezon 12 maç üst üste kazanamama serisi yakalayan ardından Bursaspor, Karabük ve Konya galibiyetleriyle tırmanışa geçen yeşil-siyahlıların son kurbanı F.Bahçe oldu. Akigo, ilk yarıda da güçlü rakibini 1-0 yenmişti.
    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:31
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