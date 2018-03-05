Akhisarspor durdurulamıyor – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Akhisarspor durdurulamıyor

    Akhisarspor durdurulamıyor

    'de 'yi 3-2 mağlup eden , üst üste 4. galibiyetine imza attı.

    Ligin 24. haftasını 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgiyle kapatan , 33 puanla 10. sırada yer aldı. Ligde 12 hafta galip gelemedikten sonra 21. haftada Bursaspor engelini 1-0'la geçen yeşil-siyahlı ekip, ve 'u 3-0 mağlup ettikten sonra 24. haftayı da kayıpsız geçti. Ege temsilcisi üst üste 4. galibiyetine ulaştı.

    Ligin ilk 7 haftasında 13 puana ulaşan yeşil-siyahlı ekip, ikinci devrenin aynı periyodunda ise 14 puan elde etti.

    SELEZNOV GOLLERİNİ SÜRDÜRDÜ
    karşısında Teleset Mobilya Akhisarspor'un ilk golüne imza atan Serginho bu sezon ligde 4. golüne ulaştı. Ara transfer döneminde Kardemir Karabükspor'dan transfer edilen Yevgen Seleznov, yeşil-siyahlı formayla 2'si olmak üzere 6 gol kaydetti. Daniel Larsson ise ligde 2. golünü kaydetti.

    Yeşil-siyahlı ekipte sarı kart cezalısı duruma düşen Miguel Lopes 12 Mart Pazartesi günkü maçında forma giyemeyecek.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:17
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