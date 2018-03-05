4X4’lük Akhisar – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    4X4’lük Akhisar

    4X4’lük Akhisar

    Son haftaların flaş takımı, ’den de zaferle ayrıldı. Şampiyonluk mücadelesi veren ’yi taraftarı önünde yıkan Ege ekibi, üst üste 4. maçını kazandı

    SPOR 'de Teleset Mobilya Akhisar fırtınası esiyor... Son haftaların formda takımı, zorlu deplasmanında da 3 puanı aldı, üst üste 4. maçını kazandı. Ligin ilk yarısında da mağlup ettiği 'ye karşı sahadan galibiyetle ayrılan Akigolar, puanını 33'e çıkardı. Sarı- lacivertlilere karşı çıktığı kontra ataklarda golleri bulan Ege temsilcisi, bu sezonki 3. dış saha galibiyetini dün akşam elde etti.

    YABANCILAR İŞİ BİTİRDİ
    ARA transfer döneminde yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendiren Akhisarspor; Serginho, Seleznyov ve Larsson'un attığı gollerle 24. haftaya damgasını vurdu ve 3 puanın sahibi oldu. Akigolar, bitime 10 hafta kala düşme potasıyla puan farkını da 9'a çıkarıp, gelecek maçlar öncesi rahat bir nefes aldı.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:10
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