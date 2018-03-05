4X4’lük Akhisar

SPOR Toto Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisar fırtınası esiyor... Son haftaların formda takımı, zorlu Kadıköy deplasmanında da 3 puanı aldı, üst üste 4. maçını kazandı. Ligin ilk yarısında da mağlup ettiği Fenerbahçe'ye karşı sahadan galibiyetle ayrılan Akigolar, puanını 33'e çıkardı. Sarı- lacivertlilere karşı çıktığı kontra ataklarda golleri bulan Ege temsilcisi, bu sezonki 3. dış saha galibiyetini dün akşam elde etti.

YABANCILAR İŞİ BİTİRDİ

ARA transfer döneminde yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendiren Akhisarspor; Serginho, Seleznyov ve Larsson'un attığı gollerle 24. haftaya damgasını vurdu ve 3 puanın sahibi oldu. Akigolar, bitime 10 hafta kala düşme potasıyla puan farkını da 9'a çıkarıp, gelecek maçlar öncesi rahat bir nefes aldı.