4X4’lük Akhisar
Son haftaların flaş takımı, Kadıköy’den de zaferle ayrıldı. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe’yi taraftarı önünde yıkan Ege ekibi, üst üste 4. maçını kazandı
SPOR Toto Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisar fırtınası esiyor... Son haftaların formda takımı, zorlu Kadıköy deplasmanında da 3 puanı aldı, üst üste 4. maçını kazandı. Ligin ilk yarısında da mağlup ettiği Fenerbahçe'ye karşı sahadan galibiyetle ayrılan Akigolar, puanını 33'e çıkardı. Sarı- lacivertlilere karşı çıktığı kontra ataklarda golleri bulan Ege temsilcisi, bu sezonki 3. dış saha galibiyetini dün akşam elde etti.
YABANCILAR İŞİ BİTİRDİ
ARA transfer döneminde yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendiren Akhisarspor; Serginho, Seleznyov ve Larsson'un attığı gollerle 24. haftaya damgasını vurdu ve 3 puanın sahibi oldu. Akigolar, bitime 10 hafta kala düşme potasıyla puan farkını da 9'a çıkarıp, gelecek maçlar öncesi rahat bir nefes aldı.
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:10
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‘Ben de vurdum’ niye demedin?
Toplam 19
Yorum
Boş 3 maçta 1 adamlara uçan tekme attığını her maç arkadan çifte daldığını kırmızı kart görmen gerektiğini nedn gidip hocalara söylemedin?
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Trabzonsporlu taraftarlardan Şenol Güneş'e ziyaret
Toplam 1
Yorum
murat gs değerlerimize sahip çıkalım şenol güneş mustafa denizli fatih terim kolay kolay yetişmiyor saygılar.
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Aykut Kocaman: Direksiyonu kaybettik
Toplam 26
Yorum
vah aykut vah!!! yahu hoca geçen haftaki olayı şimdi anlatıp saklanarak acizliğini perçinleme bari. ee sonra ne oldu?T.M.Akhisar maçı diyorum sonra ne oldu?
4X4’lük Akhisar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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