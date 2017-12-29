Akhisarspor taraftarını üzdü

Son 16 Turu ilk maçında TFF 1'inci Lig temsilcisi Boluspor'a dış sahada 2-1 mağlup olan yeşil-siyahlılar avantaj kaybederken, 2017'ye üzgün bir şekilde veda etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sezona flaş bir giriş yapan ve ilk 8 haftada topladığı puanlarla 3'üncü sıraya kadar yükselen Ege ekibi, sonrasında büyük bir düşüş yaşadı. Trabzonspor'u deplasmanda 6-1 yenerek büyük bir sürprize imza atan Akhisarspor daha sonra ligde oynadığı Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Göztepe, Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Kayserispor ve Osmanlıspor müsabakalarından sadece 3 beraberlik çıkarabildi.



Türkiye Kupası'nda ise önce Erzincanspor'u 6-0 yenerek 5'inci tura adını yazdıran Akhisarspor, Ankara Demirspor'u 3-0 ve 1-1'lik skorlarla eledi. Son 16 Turu'nda Boluspor'la eşleyen yeşil siyahlılar, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Akhisarspor son 10 resmi maçında ise sadece 1 galibiyet alarak taraftarını üzdü. Yönetim kurulunun ise sahip çıktığı Okan Buruk, ikinci yarıda özellikle hücum hattına yapacakları takviyelerle güçlü duruma geleceklerini söyledi. Buruk, "Devre arasında en iyi şekilde hazırlıklarımızı yapacağız. 2017'yi istediğimiz gibi bitiremedik. Ancak yeni yılda çok daha iyi bir görüntü ortaya koyacağız" açıklamasını yaptı.



Kadroda önemli değişikliklere gitmesi beklenen yeşil-siyahlıların, Göztepe'den Nabil Ghilas'ı ısrarla istediği bildirildi. Akhisaspor'da bekleneni veremeyen golcüler Emnes ve Hora ile yolların ayrılabileceği iddia edildi.

