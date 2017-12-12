 Akhisar’dan ‘Buruk’ seri! – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Akhisar’dan ‘Buruk’ seri!

    GEÇEN sezon Teknik Direktör Okan Buruk'la üst üste 6 maç kazanarak tarihinin en iyi galibiyet serisine imza atan Akhisar, bu sezon ise yine Buruk'la 7 maçtır 3 puana hasret kaldı. Düşüşe geçen Akigo, son 7 karşılaşmada 3 beraberlik, 4 yenilgi aldı.
    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:47
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