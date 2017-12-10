 Okan Buruk tribüne gönderildi – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    Okan Buruk tribüne gönderildi

    Okan Buruk tribüne gönderildi
    Akhisar Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın hakemi Ümit Öztürk tarafından tribüne gönderildi. Müsabakanın 60. dakikasında bir pozisyon sonrasında yerde kalan Akhisar'ın kalecisi Milan Lukac'ın yerden kalkmamasının ardından Igor Tudor ile Okan Burak arasında gerginlik yaşandı. İkili arasındaki tartışmaya dördüncü hakemi ve saha komiseri müdahale etti ve araya girdiler. İtirazlarını sürdüren Okan Buruk, daha sonra müsabakanın hakemi Ümit Öztürk tarafından tribüne gönderildi.
    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:38
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