Akhisarspor'da kart sınırındakilere uyarı
Süper Lig'de son 6 maçından galibiyet çıkaramayan Teleset Mobilya Akhisarspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçına odaklanırken, 4 oyuncunun kart sınırında bulunması teknik heyeti sıkıntıya soktu.
Teknik direktör Okan Buruk'un 3'er sarı kartı olan stoperler Caner Osmanpaşa ve Mustafa Yumlu ile orta sahada görev yapan Abdoul Sissoko ve Soner Aydoğdu'yu uyardığı öğrenildi. Akhisarspor'da Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Daneil Larsson'un ise durumunun kritik olduğu ifade edildi. Maçın 40'ıncı dakikasında yerini Barbosa'ya bırakan Larsson'un bir kez daha MR'a gireceği ve futbolcunun son durumunun netlik kazanacağı bildirildi. Akhisarspor'da sakatlıkları süren Ömer ve Serginho'nun da tedavileri sürüyor.
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 12:52
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''Beşiktaş maçında Türkiye'yi sallayacağız!''
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ maçın başlarında alanyanın penaltısı verilseydi şimdi çıkıp böyle konuşmazdınız ama rahat olun gençler beşiktaş sizi susturmasını bilir !
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''Beşiktaş maçında Türkiye'yi sallayacağız!''
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ bunlar akıllanmayacak belli oldu ! maçtan sonra görürüz sizi bak yazıyorum en az 3 en fazla 5 takım böyle oynasın yeter !
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Almanya’da büyük rotasyon
Toplam 17
Yorum
bt10 tolga oynarsa, gol avarans eki olcak
Akhisarspor'da kart sınırındakilere uyarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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