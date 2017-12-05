Akhisarspor'da kart sınırındakilere uyarı

Teknik direktör Okan Buruk'un 3'er sarı kartı olan stoperler Caner Osmanpaşa ve Mustafa Yumlu ile orta sahada görev yapan Abdoul Sissoko ve Soner Aydoğdu'yu uyardığı öğrenildi. Akhisarspor'da Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Daneil Larsson'un ise durumunun kritik olduğu ifade edildi. Maçın 40'ıncı dakikasında yerini Barbosa'ya bırakan Larsson'un bir kez daha MR'a gireceği ve futbolcunun son durumunun netlik kazanacağı bildirildi. Akhisarspor'da sakatlıkları süren Ömer ve Serginho'nun da tedavileri sürüyor.