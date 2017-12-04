Okan Buruk, 23 maçta 40 puan topladı
Süper Lig’de mücadele veren Akhisarspor, geçen sezonun 26. haftasında takımın başına getirdiği Teknik Direktör Okan Buruk ile 23 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 40 puan topladı. Son 6 lig maçında galibiyet yüzü göremeyen yeşil-siyahlılar, son 4 maçında ise hiç gol bulamadı.
Öte yandan Akhisarspor'da Soner Aydoğdu, Caner Osmanpaşa, Abdoul Sissoko ve Mustafa Yumlu 3'er sarı kart ile kart sınırında bulunuyor ve Galatasaray maçında kart görmesi halinde Kayserispor maçında forma şansı bulamayacak.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:47
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Dursun Özbek beklenen açıklamayı yaptı: Fatih Terim...
Toplam 56
Yorum
gsli arkadaşlar fatih hoca aleyhinde yorum yapanların gsli olduğundan şüphe ediyorum uefa kupasını tarihinde ilk defa türkiyey e getiren 4 şmp
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Dursun Özbek beklenen açıklamayı yaptı: Fatih Terim...
Toplam 56
Yorum
galatasaraylı mayıs ayını görmemis zor Dursun Başkan
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Türk futbolunda deprem! Dev protesto...
Toplam 3
Yorum
okan almanyada kaç lig var kaç takım var ofspor başkanı zırlayacağına onu araştırsın
Okan Buruk, 23 maçta 40 puan topladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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