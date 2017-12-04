 Okan Buruk, 23 maçta 40 puan topladı – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Aralık 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    , 23 maçta 40 puan topladı

    Okan Buruk, 23 maçta 40 puan topladı

    Süper Lig’de mücadele veren Akhisarspor, geçen sezonun 26. haftasında takımın başına getirdiği Teknik Direktör ile 23 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 40 puan topladı. Son 6 lig maçında galibiyet yüzü göremeyen yeşil-siyahlılar, son 4 maçında ise hiç gol bulamadı.

    Süper Lig İlhan Cavcav 2017-2018 sezonuna iyi bir başlangıç yapan T.M. Akhisarspor, deplasmanda Trabzonspor'u 6-1 gibi farklı bir skorla geçmesinin ardından 6 maçtır galip gelemedi. Yeşil-siyahlılar son 6 maçında Başakşehir, Alanyaspor ve Göztepe'ye kaybederken, Beşiktaş ve Malatyaspor ile golsüz berabere kaldı. 9 Aralık Cumartesi günü Galatasaray'ın konuğu olacak T.M. Akhisarspor 1 günlük iznin ardından bugün akşam saatlerinde hazırlıklarına başladı. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları süren Ömer Bayram ile Serginho takımdan ayrı çalışırken, E. Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Daniel Larsson'un ise MR çekimi ardından son durumu belli olacağı bildirildi.

    Öte yandan Akhisarspor'da Soner Aydoğdu, Caner Osmanpaşa, Abdoul Sissoko ve Mustafa Yumlu 3'er sarı kart ile kart sınırında bulunuyor ve Galatasaray maçında kart görmesi halinde Kayserispor maçında forma şansı bulamayacak.
    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Okan Buruk, 23 maçta 40 puan topladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN