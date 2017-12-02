 Akigo, Malatya’ya bilendi – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    Akigo, Malatya’ya bilendi

    Akigo, Malatya’ya bilendi
    GÖZTEPE deplasmanından da puansız ayrılan Akhisarspor, 5 maçlık galibiyet hasretini bugün Malatya karşısında dindirmek istiyor. Sakat olan Serginho ve Ömer'in oynamayacağını bildiren Teknik Direktör Okan Buruk, "Malatya maçı miladımız olacak, kayıp yaşamayacağız" diye iddialı konuştu.
    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:45
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