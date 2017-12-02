Akigo, Malatya’ya bilendi

GÖZTEPE deplasmanından da puansız ayrılan Akhisarspor, 5 maçlık galibiyet hasretini bugün Malatya karşısında dindirmek istiyor. Sakat olan Serginho ve Ömer'in oynamayacağını bildiren Teknik Direktör Okan Buruk, "Malatya maçı miladımız olacak, kayıp yaşamayacağız" diye iddialı konuştu.