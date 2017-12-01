Akhisarspor'un konuğu Yeni Malatyaspor

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Ev sahibi Akigo'da sakatlıkları süren Serginho ve Ömer forma giyemeyecek. Önceki hafta Beşiktaş maçında direkt kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan golcü Henrique ise sahada yer alacak. Akhisarspor ve Yeni Malatyaspor bu maçla birlikte tarihinde ilk kez kozlarını paylaşacak.



Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktör Okan Buruk, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında deplasmanda Ankara Demirspor'u 3-0 yendiklerini hatırlatarak, "Ligde son haftalarda düşüşe geçtik. Kupada kazanmak, Yeni Malatyaspor maçı öncesi takımımıza güven ve moral verdi. Artık çıkışa geçmek istiyoruz. Taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız var. Yeni Malatyaspor karşılaşması bizim için milat olacak, kayıp yaşamayacağız" dedi.

Akhisarspor 18 puanla 11'inci sırada yer alırken, 15 puanı bulunan Yeni Malatyaspor ise 13'üncü basamakta.