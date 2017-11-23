Akigo’da çıkarma
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:11
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Beşiktaş dev kulüpleri geride bıraktı!
Toplam 3
Yorum
ufuk Fenerli olarak keşke Bjk yönetimi gibi bir yönetim de bizde olsa. Kavga yok, gürültü yok, sistem işliyor. Ne diyelim tebrikler.
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Gecenin sürprizi Basel'den!
Toplam 1
Yorum
seda baseli kimse yabana atmasin deyimde
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Barcelona'dan Sevilla'ya destek!
Toplam 2
Yorum
seda iste senin büyüklügün burdan geliyor barselona,senin gibi baska büyük klüp yok,sen baskasin büyüklügün hicbir klüple ölcüsemez
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