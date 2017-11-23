Akigo’da çıkarma

AKHİSARSPOR'da Göztepe'yle Ege derbisi öncesi Başkan Hüseyin Eryüksel ve yönetim kurulu üyeleri, antrenmana çıkarma yaptı. Eryüksel ve kurmayları, futbolculara zorlu mücadeleden önce moral aşılayıp güven mesajı verdi.