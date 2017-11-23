 Akigo’da çıkarma – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    Akigo’da çıkarma

    Akigo’da çıkarma
    AKHİSARSPOR'da Göztepe'yle Ege derbisi öncesi Başkan Hüseyin Eryüksel ve yönetim kurulu üyeleri, antrenmana çıkarma yaptı. Eryüksel ve kurmayları, futbolculara zorlu mücadeleden önce moral aşılayıp güven mesajı verdi.
    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:11
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