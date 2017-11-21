 Akhisarspor, deplasmanda kazanmak istiyor – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    Akhisarspor, deplasmanda kazanmak istiyor

    Akhisarspor, deplasmanda kazanmak istiyor

    Süper Lig'de sezona iyi başladıktan sonra 4 haftadır galibiyete hasret kalan Teleset Mobilya Akhisarspor, cumartesi günü deplasmanında hem zincir kırmaya hem de dış sahalardaki istikrarsız grafiğini tersine çevirmeye çalışacak.

    Yeşil-siyahlı ekip, bu sezon çıktığı 6 deplasman maçında yalnız 1 galibiyet elde etti. Deplasmanda sadece Trabzonspor'u 6-1 gibi tarihi bir skorla mağlup eden Manisa temsilcisi, diğer 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi aldı.

    Akhisar'ın iç sahada ise 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyeti bulunuyor. Teknik Direktör Okan Buruk, kazanan taraf olmak istediklerini söyledi. Ege derbisi öncesi Süper Lig'de iki takım da son 4 maçı 2'şer puanla geçti. Akhisar ve , puan tablosunda 18'er puanla birbirlerini takip ediyor.

    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:35
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