Akhisarspor, deplasmanda kazanmak istiyor

Yeşil-siyahlı ekip, bu sezon çıktığı 6 deplasman maçında yalnız 1 galibiyet elde etti. Deplasmanda sadece Trabzonspor'u 6-1 gibi tarihi bir skorla mağlup eden Manisa temsilcisi, diğer 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi aldı.



Akhisar'ın iç sahada ise 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyeti bulunuyor. Teknik Direktör Okan Buruk, kazanan taraf olmak istediklerini söyledi. Ege derbisi öncesi Süper Lig'de iki takım da son 4 maçı 2'şer puanla geçti. Akhisar ve Göztepe, puan tablosunda 18'er puanla birbirlerini takip ediyor.