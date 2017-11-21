Akhisarspor, deplasmanda kazanmak istiyor
Süper Lig'de sezona iyi başladıktan sonra 4 haftadır galibiyete hasret kalan Teleset Mobilya Akhisarspor, cumartesi günü Göztepe deplasmanında hem zincir kırmaya hem de dış sahalardaki istikrarsız grafiğini tersine çevirmeye çalışacak.
Yeşil-siyahlı ekip, bu sezon çıktığı 6 deplasman maçında yalnız 1 galibiyet elde etti. Deplasmanda sadece Trabzonspor'u 6-1 gibi tarihi bir skorla mağlup eden Manisa temsilcisi, diğer 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi aldı.
Akhisar'ın iç sahada ise 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyeti bulunuyor. Teknik Direktör Okan Buruk, kazanan taraf olmak istediklerini söyledi. Ege derbisi öncesi Süper Lig'de iki takım da son 4 maçı 2'şer puanla geçti. Akhisar ve Göztepe, puan tablosunda 18'er puanla birbirlerini takip ediyor.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 12:35
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Tudor'dan 3 isme kesik
Toplam 15
Yorum
hakan tudor seni kim kesecek, tudoru koruyanlar İSTİFA!!!!!!!
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Aslan mağlubiyete rağmen lider
Toplam 5
Yorum
fa Başakşehir gizli lider. Sezon sonu maçlar tamamlanana kadar genel, sezon sonu puan eşitliğinde ise ikili averaja bakılacak.
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Tudor'a 2 maç süre
Toplam 18
Yorum
hamit Tudor çok şanslı eğerki beşiktaş Tudorun kader anaı olaçaksa Galatasarayın ölüsü bile Beşiktaşa kan kusdurur Galatasarayı beşiktaş yenemez
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