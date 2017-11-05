 Buruk’tan 3 puan emri – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    Buruk’tan 3 puan emri

    Buruk’tan 3 puan emri
    TRABZONSPOR'u 6-1 yendikten sonra 2 haftadır kazanamayan TM Akhisar evinde Aytemiz Alanya'yı konuk edecek. Teknik direktör Okan Buruk "2 haftadır 3 puan alamıyoruz. Alanya'yı yenerek bu hasretimize son vermek istiyoruz. Kazanmak için oynayacağız" dedi.
    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:11
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