Vali Demirtaş'tan Adanaspor’a baklava
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adanaspor’u ziyaret ederek, Spor Toto 1.Lig’in 6.haftasında cumartesi günü sahasında oynayacağı Boluspor maçı öncesi başarılar diledi.
Vali Demirtaş ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak ile Osman Yeşeren Tesisleri'ne gelerek, Adanaspor Başkanı Bayram Akgül ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.
Antrenman öncesi futbolcularla teker teker selamlaşan Vali Demirtaş, turuncu-beyazlı takımın tecrübeli kaptanı Onur Akbay'a baklava ikram etti.
Hafta sonu oynanacak maçta Adanaspor'dan güzel bir galibiyet beklediğini ifade eden Vali Demirtaş, daha sonra tüm takımla birlik hatıra fotoğrafı çekildi.
- 20.9.2018 09:26
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Öğreneceğiniz çok şey var!
Toplam 2
Yorum
süleyman çepnioğlu ŞU YÖNETİM ARTIK MUSTAFA AKBAŞI KADROYA ALMASIN YOKSA Bİ DAHA MAÇA GİTMEM BAŞKA OYUNCU MU KALMADI ONUN YÜZÜNDEN GÖL YEDİK
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Bjelica'dan Fenerbahçe'ye övgüler
Toplam 1
Yorum
mehmet hoca sa amma abartmis dunyanin en buyuk takimlarindan biri derken ? daha iyi bir takim olalim da.
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"Aslan" Terim yönetiminde kükrüyor
Toplam 2
Yorum
GS LI GS BAŞARISINI KISKANAN ZİHNİYET BAŞARIYI GÖGELEMEK İÇİN GİNE GÖREV BAŞINDA UTANMA OLUR YA YETER TERİME LAF SÖYLEME SENİN HADINE DEGİL
Vali Demirtaş'tan Adanaspor’a baklava haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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