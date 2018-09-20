Vali Demirtaş'tan Adanaspor’a baklava
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    'tan ’a baklava

    Vali Demirtaş'tan Adanaspor’a baklava

    Adana Valisi Mahmut Demirtaş, ’u ziyaret ederek, 1.Lig’in 6.haftasında cumartesi günü sahasında oynayacağı maçı öncesi başarılar diledi.

    ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak ile Osman Yeşeren Tesisleri'ne gelerek, Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.


    Antrenman öncesi futbolcularla teker teker selamlaşan Vali Demirtaş, turuncu-beyazlı takımın tecrübeli kaptanı Onur Akbay'a baklava ikram etti.
    Hafta sonu oynanacak maçta Adanaspor'dan güzel bir galibiyet beklediğini ifade eden Vali Demirtaş, daha sonra tüm takımla birlik hatıra fotoğrafı çekildi.

    1. 20.9.2018 09:26
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