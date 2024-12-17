Muhteşem Adana Demir

Süper Lig'de bu sezon hayallerinin çok uzağında bulunan iki takımın mücadelesinde gülen taraf ev sahibi Adana Demirspor oldu. Evinde konuk ettiği Beşiktaş'ı özellikle ilk yarıdaki etkili oyunu ile deviren mavi-lacivertliler, bu sezonki ilk galibiyetine ulaştı. İlk dakikalarda Beşiktaş kalecisi Mert Günok'a takılan ev sahibi ekip, kilidi 31. dakikada açabildi. Tolga'nın asistinde gelişine vuran Yusuf Barası takımını öne geçiren isim oldu.

DENİZ DEVLEŞTİ

Baskısını sürdüren mavi-lacivertliler 39'da farkı ikiye çıkardı. Yusuf Sarı'nın pasında fileleri bulan Aimbetov farkı açan isim oldu. İlk yarı bu skorla biterken ikinci yarıda ise Beşiktaş oyunun kontrolüne eline aldı. 72'de Al Musrati'nin kafa vuruşu ile fileleri bulan siyah-beyazlılar kalan dakikalarda 16 yaşındaki genç kaleci Deniz Eren Dönmezer'i geçemedi. Yaptığı 9 kurtarış ile maçın yıldızı olan başarılı file bekçisi takımının 3 puanla tanışmasında kritik bir rol oynadı.

DENiZ EREN DOKUZ DOĞURTTU

Adana Demirspor'un 16 yaşındaki genç kalecisi Deniz Eren Dönmezer, mücadelenin yıldızı olmayı başardı. Özellikle ikinci yarıda yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken Deniz takımına 3 puanı getiren isim oldu. 9 net kurtarışa imzasını atan genç kaleci maç sonunda şöyle konuştu: "Küçükken hep böyle maçların hayalini kurardım. Bu akşam uyuyamam."

İKİ YUSUF ŞOV YAPTI

Beşiktaş galibiyetinin mimarları takımın iki Yusuf'u oldu. Mücadelenin 31. dakikasında Yusuf Barası takımını öne geçiren golü kaydederken, Yusuf Sarı ise 39'da Aimbetov'un fileleri bulduğu pozisyonda asisti yapan isim oldu. Yusuf Sarı ayrıca 76'da Tayyip Talha'nın oyundan atılmasına neden olan pozisyonun başrolündeydi.