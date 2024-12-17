Maestro’dan dev fedakarlık

Adana Demirspor'un başarılı futbolcusu Maestro, Beşiktaş maçındaki mücadelesi ve özverisi ile ender görülecek bir fedakarlıkta bulundu. Orta alanda yaptığı müdahaleler ile dikkat çeken Angolalı futbolcu, devre arasında soyunma odasına gidince üzücü bir haber aldı. Kardeşinin vefat ettiğini öğrenen Maestro, kendisine izin verilmesine rağmen mücadeleye devam etmek istediğini belirterek ikinci yarıda sahaya çıktı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, devre arasında sosyal medya hesabından Maestro'nun kardeşinin vefat ettiğini duyurarak başsağlığı dileğinde bulundu.