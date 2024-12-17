  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Adana Demirspor Maestro’dan dev fedakarlık

Maestro’dan dev fedakarlık

Devre arasında kardeşinin vefat haberini alan Angolalı maça devam etti.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Maestro’dan dev fedakarlık
Adana Demirspor'un başarılı futbolcusu Maestro, Beşiktaş maçındaki mücadelesi ve özverisi ile ender görülecek bir fedakarlıkta bulundu. Orta alanda yaptığı müdahaleler ile dikkat çeken Angolalı futbolcu, devre arasında soyunma odasına gidince üzücü bir haber aldı. Kardeşinin vefat ettiğini öğrenen Maestro, kendisine izin verilmesine rağmen mücadeleye devam etmek istediğini belirterek ikinci yarıda sahaya çıktı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, devre arasında sosyal medya hesabından Maestro'nun kardeşinin vefat ettiğini duyurarak başsağlığı dileğinde bulundu.
Ahmet Çakar'dan Kadir Sağlam'a ağır eleştiri!
Usta yorumcudan hakem eleştirisi
DİĞER
DERBİ HABERİ: Avrupa, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini konuşuyor! Immobile ve Mourinho manşetleri süsledi...
FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminin üzerinden 11 yıl geçti! Kirli plan böyle devre dışı bırakıldı
F.Bahçe'den dev operasyon! 2 yıldız birden...
Trabzonspor'dan TFF'ye çağrı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Afrika'da Yılın 11'i açıklandı! Türkiye'den 2 isim var Afrika'da Yılın 11'i açıklandı! Türkiye'den 2 isim var 01:47
Ahmet Çakar'dan Kadir Sağlam'a ağır eleştiri! Ahmet Çakar'dan Kadir Sağlam'a ağır eleştiri! 01:44
Usta yorumcudan hakem eleştirisi Usta yorumcudan hakem eleştirisi 01:36
Sallai cezalı duruma düştü Sallai cezalı duruma düştü 01:34
Gol bana yazılmalı Gol bana yazılmalı 01:32
Afrika'da Yılın 11'i açıklandı! Türkiye'den 2 isim var Afrika'da Yılın 11'i açıklandı! Türkiye'den 2 isim var 01:32
Daha Eski
Osimhen’e 15 dakika Osimhen’e 15 dakika 01:31
İhtiyar delikanlı İhtiyar delikanlı 01:29
Trabzonspor'dan TFF'ye çağrı! Trabzonspor'dan TFF'ye çağrı! 01:29
Ertuğrul Doğan'dan sert sözler: Rezillik bitmiyor! Ertuğrul Doğan'dan sert sözler: Rezillik bitmiyor! 01:29
Buruk'tan maç sonu tepkisi! "Dışarıda olduğunu gördük" Buruk'tan maç sonu tepkisi! "Dışarıda olduğunu gördük" 01:29
Güneş'ten derbinin ardından flaş açıklama! Güneş'ten derbinin ardından flaş açıklama! 01:29