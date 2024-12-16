Adana Demirspor kalecisi Deniz Dönmezer: "Bu akşam uyuyamam"

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta yaptığı kurtarışlarla öne çıkan Adana Demirspor'un genç kalecisi Deniz Dönmezer, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Dönmezer'in sözleri:

"BU AKŞAM UYUYAMAM"

Deniz Dönmezer: "Beşiktaş maçı öncesi iyi çalıştık. İlk galibiyetimizi aldığımız için çok mutluyuz. İnşallah takımı ligde tutacağız. Ağabeylerimin ayağına sağlık, taraftarlarımıza da teşekkürler. Küçüklüğümden beri böyle maçların hayalini kurdum, bu maçlarda oynamayı hayal ettim. Belki bu akşam uyuyamam."