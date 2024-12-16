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Haberler Adana Demirspor Adana Demirspor kalecisi Deniz Dönmezer: "Bu akşam uyuyamam"

Adana Demirspor kalecisi Deniz Dönmezer: "Bu akşam uyuyamam"

Son dakika Süper Lig haberi | Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Yaptığı kurtarışlarla maça damga vuran Adana Demirspor'un genç kalecisi Deniz Dönmezer, maç sonunda açıklamalarda bulundu. İşte Dönmezer'in o açıklamaları...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 21:28
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Adana Demirspor kalecisi Deniz Dönmezer: "Bu akşam uyuyamam"

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta yaptığı kurtarışlarla öne çıkan Adana Demirspor'un genç kalecisi Deniz Dönmezer, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Dönmezer'in sözleri:

"BU AKŞAM UYUYAMAM"

Deniz Dönmezer: "Beşiktaş maçı öncesi iyi çalıştık. İlk galibiyetimizi aldığımız için çok mutluyuz. İnşallah takımı ligde tutacağız. Ağabeylerimin ayağına sağlık, taraftarlarımıza da teşekkürler. Küçüklüğümden beri böyle maçların hayalini kurdum, bu maçlarda oynamayı hayal ettim. Belki bu akşam uyuyamam."

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