Adana Demirspor teknik direktörü Mustafa Dalcı: "Asla vazgeçmeyeceğiz"

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor, evinde Beşiktaş'ı 2-1 yenerek üç puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor teknik direktörü Mustafa Dalcı önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte Dalcı'nın açıklamaları:

"ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Mustafa Dalcı: "Beşiktaş'a çok ciddi çalıştık. Güçlü yönlerini ve zaaflarını çok iyi biliyorduk. Çalıştığımız her şeyi sahada gördük, başarılı bir şekilde uyguladık ve bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Beşiktaş'ın hücumda kaptırdığı toplarda dış koridorların boş kaldığını, öndeki oyuncuların reaksiyon göstermediğine çalıştık. İlk yarı 4-0 olabilirdi. Bu oyunu Konyaspor maçında da oynadık. Biz geldikten sonra takım ivme kazandı. Her geçen hafta üzerine koyarak geliyoruz. Asla vazgeçmeyeceğiz, oyuncularıma da bunu aşıladım. Bizde vazgeçme asla olmayacak, şansımızı sonuna kadar kullanmak istiyoruz. Oyuncularımız ilk yarı kusursuz oynadı, böyle oynadığınızda puan alırsınız. Onları tebrik ediyorum."

"BEŞİKTAŞ'A KARŞI OYUNUMUZ SÜRPRİZ DEĞİLDİ"

Mustafa Dalcı: "Beşiktaş'a karşı oyunumuz futbolseverlere göre sürpriz olabilir ama bana göre değildi! Biz bahanelere sığınmadan devam ediyoruz. Sonuna kadar vazgeçmeyeceğiz!"