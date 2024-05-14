Karaman'la devam

Gaziantep FK'ye evinde sürpriz şekilde 6-1 kaybeden Adana Demirspor'un eski başkanı ve Adana Demirspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak, sosyal medyada canlı yayın açan taraftarların yayınına katıldı. Sancak, "Maçtan sonra Hikmet Karaman, istifasını verdi. Metin Korkmaz, devam etmek istemediğini söyledi. Hikmet Karaman'ın istifasını kabul etmedik. Yaptığı fedakarlıklar çok fazla, sözleşmesini bir yıl daha uzatacağız" ifadelerini kullandı.

YAPMIYORUZ TRANSFER

Tepkilere sinirlenen Murat Sancak, sözlerini şöyle sürdürdü: Biliyorsunuz transfer cezası aldık. Sezon sonu açıp, kadroya takviyeler yapacaktık. Ancak bu kadar ağır eleştiriler sonrası transfer tahtasını da açmayacağız, transfer de yapmayacağız. Kontratı bitip ayrılacaklar var. Bunun dışında satacağımız oyuncular da var. Patron biziz. Yapmıyoruz transfer.

TAKIMA SAHİP ÇIKIN

Murat Sancak: Biz o kadar fedakarlık yaparken, bir de çıkıp maç sattı diyenler var. Eleştirinin de bir dozu vardır. Bizimle beraber lige çıkan Giresunspor ikinci lige düştü, Altay ikinci lige, Bursaspor üçüncü lige düştü. Eskişehirspor amatöre gitti. Takıma sahip çıkın. Ben bırakırsam kimse kurtaramaz."