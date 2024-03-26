Haberler Adana Demirspor Sıra Kadıköy'de

Sıra Kadıköy'de

Ligde 3 maçtır yenilmeyen ve 2 galibiyet alan Adana Demirspor, ligin deplasmanda kazanamayan tek takımı unvanını Fenerbahçe karşısında bozmak istiyor.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 06:50
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Sıra Kadıköy'de

Trendyol Süper Lig'de yeni teknik direktörü Hikmet Karaman yönetiminde çıkışa geçen Adana Demirspor, milli ara sonrasında Galatasaray'la kıran kırana bir şampiyonluk yarışı yapan Fenerbahçe'ye konuk olacak. Süper Lig'de son 3 maçtır bileği bükülmeyen mavi-şimşekler, bu periyotta iki kez de galibiyet sevinci yaşadı. Demirspor, ara transferde gelen oyuncularla birlikte yeni bir hava yakaladı. Takımda oyuna sonradan dahil olan futbolcular da skorda etkili olmaya başladı. A. Demirspor'un bu sezonki tek eksiği ise ligde deplasmanda galibiyetinin olmaması. Mavi-lacivertliler Trendyol Süper Lig'de bugüne kadar 15 deplasman maçına çıkarken, 9 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Adana Demirspor, bu kötü istatistiği Kadıköy'de bitirmek amacında.

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