Haberler Adana Demirspor Emre ve Sarı çağırılacak

Emre ve Sarı çağırılacak

Sivasspor galibiyetiyle çıkışa geçen Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Yusuf Sarı ve Emre Akbaba'nın milli takıma çağrılacağını savundu. Karaman, "Milli araya giriyoruz. 8-9 oyuncumuz olmayacak. Emre Akbaba ve Yusuf Sarı milli takıma çağrılmadı. Fakat ben önümüzdeki dönemde çağrılacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Emre ve Sarı çağırılacak
Sivasspor galibiyetiyle çıkışa geçen Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Yusuf Sarı ve Emre Akbaba'nın milli takıma çağrılacağını savundu. Karaman, "Milli araya giriyoruz. 8-9 oyuncumuz olmayacak. Emre Akbaba ve Yusuf Sarı milli takıma çağrılmadı. Fakat ben önümüzdeki dönemde çağrılacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
DİĞER
Serenay Sarıkaya’dan Tokyo’ya özel pozlar! Serenay Sarıkaya yine beğeni topladı!
FETÖ'cülerin firar rotası deşifre oldu! Hat oyunu açığa çıktı
Abdullah Avcı: Kaybetmeyi hak etmedik!
Ferdi'ye bir talip daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
"Daha çok gelişen bir takım görüntüsü vereceğiz"
Demir yumruk
Dolar ne kadar? (18 Mart Pazartesi)
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
RAMAZAN'DA NASIL BESLENMELİ
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toroğlu'dan Meler'e eleştiri! "Yarıda bırakmalıydı" Toroğlu'dan Meler'e eleştiri! "Yarıda bırakmalıydı" 01:20
Toroğlu'dan Meler'e eleştiri! "Yarıda bırakmalıydı" Toroğlu'dan Meler'e eleştiri! "Yarıda bırakmalıydı" 01:19
İptal edilmeliydi İptal edilmeliydi 00:46
TFF'den Trabzonspor-F.Bahçe maçı açıklaması! TFF'den Trabzonspor-F.Bahçe maçı açıklaması! 00:46
Şapkadan “adalet” çıktı Şapkadan “adalet” çıktı 00:46
TFF'den Trabzonspor-F.Bahçe maçı açıklaması! TFF'den Trabzonspor-F.Bahçe maçı açıklaması! 00:47
Daha Eski
Abdullah Avcı: Kaybetmeyi hak etmedik! Abdullah Avcı: Kaybetmeyi hak etmedik! 00:32
Kartal: Sevinmeye hakkımız yok mu? Kartal: Sevinmeye hakkımız yok mu? 00:32
İsmail Kartal'dan 4 değişiklik İsmail Kartal'dan 4 değişiklik 00:32
Yarışa devam Yarışa devam 00:34
Olayların sorumlusu MHK’dir! Olayların sorumlusu MHK’dir! 00:34
Futbol mu? O da ne? Futbol mu? O da ne? 00:35