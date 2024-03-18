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Emre ve Sarı çağırılacak
Sivasspor galibiyetiyle çıkışa geçen Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Yusuf Sarı ve Emre Akbaba'nın milli takıma çağrılacağını savundu. Karaman, "Milli araya giriyoruz. 8-9 oyuncumuz olmayacak. Emre Akbaba ve Yusuf Sarı milli takıma çağrılmadı. Fakat ben önümüzdeki dönemde çağrılacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
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