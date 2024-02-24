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Balotelli müjdesi

Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk olacak Adana Demirspor, zorlu deplasmana puan parolasıyla hazırlanıyor.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 06:50
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Balotelli müjdesi

Ligde 9 maçtır kazanamayan Demirspor'a Alanyaspor maçının ikinci devresinde sakatlanan Mario Balotelli'den müjdeli haber geldi. Hafif sakatlığı bulunan İtalyan yıldız golcünün antrenmanlarda yer aldığı ve Trabzonspor maçında sahada olacağı öğrenildi.

DEMİR'DE İKİ EKSİK VAR

Adana Demirspor'da sakatlıkları bulunan 2 futbolcu Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek. Trabzonspor'un eski futbolcusu Dorukhan Toköz ve sol kanat oyuncusu Nabil Alioui sakatlıkları nedeniyle kritik maçta oynayamayacak.

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