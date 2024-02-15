Yükseliş zamanı

Trendyol Süper Lig'de kadrosunda yeni bir oluşuma giden Adana Demirspor, gözünü Akdeniz derbisine çevirdi. Üst üste 3 maçından puansız ayrılan ve 8 maçtır galibiyete hasret kalan Adana ekibi, bu kötü seriye Alanyaspor karşılaşmasıyla son vermek istiyor. Akdeniz derbisinde konuk olacağı rakibi karşısında mutlak 3 puan hedefleyen mavi-şimşeklerde teknik direktör Hikmet Karaman, camiaya umut dağıttı. Hedeflerinin kötü gidişata Alanya deplasmanında son vermek olduğunu vurgulayan Hikmet Karaman, "Takıma yeni katılan oyunculardan son derece memnunum. Alanyaspor maçında mutlak 3 puan hedefliyoruz ve bu maçla çıkış yakalayacağız. Sakatlıktan dönen Balotelli ve Yusuf Sarı'nın Kasımpaşa maçında sergiledikleri performanstan oldukça memnunum. Balotelli ve Yusuf Sarı'yı Alanyaspor karşısında da ilk 11'de değerlendirmeyi düşünüyorum. Taraftarlarımızdan bizi Akdeniz derbisinde yalnız bırakmamasını istiyorum. Onlar bizim itici gücümüz ve güzel günleri hep birlikte yaşayacağız" diye iddialı konuştu.