Haberler Adana Demirspor Yükseliş zamanı

Yükseliş zamanı

8 maçtır kazanamayan mavi-şimşeklerde Hikmet Karaman, "Alanyaspor maçında mutlak 3 puan hedefliyoruz ve bu maçla çıkış yakalayacağız." dedi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yükseliş zamanı

Trendyol Süper Lig'de kadrosunda yeni bir oluşuma giden Adana Demirspor, gözünü Akdeniz derbisine çevirdi. Üst üste 3 maçından puansız ayrılan ve 8 maçtır galibiyete hasret kalan Adana ekibi, bu kötü seriye Alanyaspor karşılaşmasıyla son vermek istiyor. Akdeniz derbisinde konuk olacağı rakibi karşısında mutlak 3 puan hedefleyen mavi-şimşeklerde teknik direktör Hikmet Karaman, camiaya umut dağıttı. Hedeflerinin kötü gidişata Alanya deplasmanında son vermek olduğunu vurgulayan Hikmet Karaman, "Takıma yeni katılan oyunculardan son derece memnunum. Alanyaspor maçında mutlak 3 puan hedefliyoruz ve bu maçla çıkış yakalayacağız. Sakatlıktan dönen Balotelli ve Yusuf Sarı'nın Kasımpaşa maçında sergiledikleri performanstan oldukça memnunum. Balotelli ve Yusuf Sarı'yı Alanyaspor karşısında da ilk 11'de değerlendirmeyi düşünüyorum. Taraftarlarımızdan bizi Akdeniz derbisinde yalnız bırakmamasını istiyorum. Onlar bizim itici gücümüz ve güzel günleri hep birlikte yaşayacağız" diye iddialı konuştu.

DİĞER
Adını Feriha Koydum'un Halil'i son hali ile "yok artık' dedirtti! "Beğenmediğin Halil'e dön bir bak Feriha"
Başkan Erdoğan Mısır'da! Abdulfettah es-Sisi kırmızı halı serdi... Ticarette hedef 15 milyar dolar! Netanyahu'ya "Refah" uyarısı
Flaş sözler! "Tahtaya ilk yazılacak isimler"
İşte Buruk'un Prag maçı 11'i!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yeni Adana Stadı'nda sorun yok
Balotelli form tutuyor
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç lira?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 15 Şubat rakamları
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (14 Şubat)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kesenin ağzı açılıyor! Oyunculara dev prim Kesenin ağzı açılıyor! Oyunculara dev prim 07:48
Flaş sözler! "Tahtaya ilk yazılacak isimler" Flaş sözler! "Tahtaya ilk yazılacak isimler" 07:18
Komisyon pazartesi toplanacak Komisyon pazartesi toplanacak 01:16
Serge Aurier: Sabırsızlanıyorum Serge Aurier: Sabırsızlanıyorum 01:10
Sarı Melekler set vermedi Sarı Melekler set vermedi 01:08
Fenerbahçe kupada turladı Fenerbahçe kupada turladı 01:06
Daha Eski
Lazio Bayern Münih'i Immobile ile devirdi! Lazio Bayern Münih'i Immobile ile devirdi! 00:59
Potaya Kristina takviyesi Potaya Kristina takviyesi 00:59
PSG evinde avantajı kaptı! PSG evinde avantajı kaptı! 00:53
PSG evinde avantajı kaptı! PSG evinde avantajı kaptı! 00:52
TFF'den yayın ihalesi açıklaması! O tarihte... TFF'den yayın ihalesi açıklaması! O tarihte... 23:35
Al Nassr Ronaldo ile avantajı kaptı! Al Nassr Ronaldo ile avantajı kaptı! 23:10