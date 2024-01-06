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Adana Demirsporlu Yusuf Sarı'dan sakatlık açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. Akdeniz ekibinde sakatlanarak oyundan çıkan Yusuf Sarı maç sonu sakatlığı hakkında açıklama yaptı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 19:59
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Adana Demirsporlu Yusuf Sarı'dan sakatlık açıklaması!

Başakşehir mücadelesinde sakatlanarak oyuna devam edemeyen Adana Demirsporlu futbolcu Yusuf Sarı, adelesinde muhtemelen yırtık olduğunu söyledi. Sarı, "Niye olduğunu da biliyoruz, MR çekildikten sonra durum belli olacak, büyük ihtimalle yırtık var. Niye olduğunu bizimkiler bilir" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Adana Demirspor'da sakatlanarak oyuna devam edemeyen Yusuf Sarı, maçın ardından sakatlığıyla ilgili konuştu. Fatih Terim Stadı'ndan ayrıldığı sırada basın mensuplarına konuşan Yusuf Sarı, "Niye öyle olduğunu da biliyoruz. MR çekildikten sonra belli olacak. Büyük ihtimalle yırtık var. Niye olduğunu bizimkiler bilir" ifadelerini kullandı.

Yusuf Sarı, maçın 89. dakikasında takımını atağa çıkarırken sol arka adalesindeki sakatlığından dolayı kendini yere bırakarak, oyundan çıkmıştı.

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