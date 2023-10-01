Adana Demirspor - Alanyaspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
Lig'de 7. hafta mücadelesinde Trendyol Süper Lig'in flaş takımı Adana Demirspor sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor.
Patric Kluivert'ın öğrencileri taraftarı önünde çıktığı karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istiyor.
Bu keyifli maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
ADANA DEMİRSPOR - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ:
Adana Demirspor: Ertaç, Svenensson, Gravillion, Semih, Y. Erdoğan, Stamboulı, Emre, Y.Sarı, Belhanda, Nani, Balotelli
Alanyaspor: Yusuf, Furkan, Alıtı, Efecan, Cordova, Novais, Oğuz, Janvier, Richard, Augusto, Yusuf
ADANA DEMİRSPOR - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.