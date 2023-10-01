Haberler Adana Demirspor Adana Demirspor - Alanyaspor maçı CANLI

Adana Demirspor - Alanyaspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Lig'de 7. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor sahasında alanyaspor'u ağırlıyor. Patric Kluivert'ın öğrencileri bu mücadeleden 3 puan alıp yoluna devam etmek istiyor. Adana Demirspor - Alanyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 18:57 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 20:52
Adana Demirspor - Alanyaspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Lig'de 7. hafta mücadelesinde Trendyol Süper Lig'in flaş takımı Adana Demirspor sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor.

Patric Kluivert'ın öğrencileri taraftarı önünde çıktığı karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istiyor.

Bu keyifli maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ADANA DEMİRSPOR - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ:

Adana Demirspor: Ertaç, Svenensson, Gravillion, Semih, Y. Erdoğan, Stamboulı, Emre, Y.Sarı, Belhanda, Nani, Balotelli

Alanyaspor: Yusuf, Furkan, Alıtı, Efecan, Cordova, Novais, Oğuz, Janvier, Richard, Augusto, Yusuf

ADANA DEMİRSPOR - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: İsmail Kartal Fenerbahçe tarihine geçti! Efsane isimden sonra bir ilki başardı…
Başkan Erdoğan'dan TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında önemli açıklamalar
F.Bahçe'den sert hakem eleştirisi!
G.Saray bombaları patlatıyor! 3 imza birden
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Adana'da eğlenceli anlar! Kluivert coşturdu
Adana Demirspor - Alanyaspor maçı saat kaçta?
İZMİR DEPREM SON DAKİKA
İZMİR DEPREM SON DAKİKA
ATV CANLI İZLE | atv CANLI YAYIN İZLE | atv yayın akışı
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toroğlu'dan flaş sözler! "Beşiktaş yarıştan kopar" Toroğlu'dan flaş sözler! "Beşiktaş yarıştan kopar" 20:09
Trabzon TFF'ye başvuruyor Trabzon TFF'ye başvuruyor 20:05
"En zor durumda kaldığımız maçtı" "En zor durumda kaldığımız maçtı" 19:30
İsmail Kartal'dan hakem eleştirisi! "Canımı sıkıyor" İsmail Kartal'dan hakem eleştirisi! "Canımı sıkıyor" 19:22
Edin Dzeko: Güzel harika bir takım... Edin Dzeko: Güzel harika bir takım... 19:15
King: Bugünde rahat bir galibiyet aldık King: Bugünde rahat bir galibiyet aldık 19:12
Daha Eski
Tadic'ten şampiyonluk sözleri! Tadic'ten şampiyonluk sözleri! 19:08
F.Bahçe'den sert hakem eleştirisi! F.Bahçe'den sert hakem eleştirisi! 19:02
Konyaspor - Beşiktaş | CANLI Konyaspor - Beşiktaş | CANLI 18:43
Gedson ve Rebic neden yok? Güneş açıkladı! Gedson ve Rebic neden yok? Güneş açıkladı! 18:33
Kocaelispor çıkışını sürdürdü! Kocaelispor çıkışını sürdürdü! 18:20
F.Bahçe yeniden lider! İşte puan durumu F.Bahçe yeniden lider! İşte puan durumu 18:02