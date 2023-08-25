Adana'ya Gigenk mi?

Tarihinde ilk kez boy gösterdiği Avrupa arenasında bu sezon tarih yazan Adana Demirspor, Belçika'da Genk'i elinden kaçırdı. UEFA Konferans Ligi playoff turu ilk maçında Genk'e konuk olan Mavi Şimşekler, 1-0 öne geçtiği maçta rakibine 2-1 yenilse de tur umudunu rövanşa taşıdı. İlk yarısı 0-0 berabere biten karşılaşmanın ikinci yarısına fırtına gibi başlayan Mavi Şimşekler, 47. dakikada Emre Akbaba'nın mükemmel golüyle 1-0'lık skoru buldu.

GÖZLER 31 AĞUSTOS'TA

Temsilcimizin golünden sonra ev sahibi Genk, tüm kozlarını sahaya sürdü. 77'inci dakikada sağdan gönderilen bir uzun top savunmanın arkasına sarktı o bölgede bulunan Toluwalase gelişine sert vurdu ve eşitliği sağladı. Tam 1-1'lik skor da bize yeter derken 90'da Daniel Munoz sahneye çıktı ve Genk'i 2-1 öne geçirdi. Mücadelesiyle alkış alan Adana Demirspor, tur iddiasını Adana'ya taşıdı. 31 Ağustos'ta Adana'da Genk'i sıcak ve zorlu bir rövanş bekliyor.

SANCAK: TURU GEÇECEĞİZ

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Belçika deplasmanında alınan yenilgiye rağmen tur için umutlu olduklarını söyledi. İyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirten Sancak, "1-0 öne geçmiştik. Kazanabileceğimiz bir maçtı. Emre'nin son dakika kaçan golü beraberliği de getirebilirdi. Tur için umutluyuz. Adana'da işi bitireceğiz" dedi.

TÜRKİYE GİBİYDİ!

Belçika'da Türklerin en yoğun yaşadığı şehir olan Genk'te oynanan karşılaşmada tribünler Türkiye'yi aratmadı. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız Adana Demirspor'u deplasmanda yalnız bırakmadı. Gurbetçiler, Mavi Şimşekler'e Avrupa arenasında büyük destek verdi.

KLUIVERT: İYİ BİTİREBİLİRDİK

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert maç sonunda şunları söyledi: "Maçı belli bir noktaya getirdikten sonra bu şekilde kaybetmek üzücü. İki tane bireysel hatadan goller yedik. Gereken bütün analizleri yapacağız Adana'da bir maçımız daha var. Turu getirmek için elimizden geleni yapacağız. Hissiyatıma göre gruplara kalabiliriz. Adana'da herkes arkamızda olacak, orada iyi bir şekilde oynayacağız."