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Dorukhan Demir'de

Adana Demirspor, Trabzonspor’un yollarını ayırdığı 27 yaşındaki orta saha Dorukhan Toköz’le 3+1 yıllık imza attı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
Dorukhan Demir'de

Nani transferiyle ses getiren Adana Demirspor, bir imza daha gerçekleştirdi. İlk kez Avrupa kupalarında mücadele edecek olan mavi-şimşekler, Trabzonspor'un geçtiğimiz günlerde karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı Dorukhan Toköz'le 3+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı. İmza törenine Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve Dorukhan Toköz'ün menajeri Ahmet Bulut da katıldı.

14 KEZ MİLLİ OLDU

Adana Demirspor'un kadrosuna kattığı 27 yaşındaki orta saha, bordo-mavililerde oynadığı 42 karşılaşmada, 2 gol attı ve 2 de asist yaptı. Geçtiğimiz sezon başında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrasında uzun süre forma giyemedi ve sadece 9 maçta boy gösterdi. Toköz, 14 kez de A Milli Takım'da ter döktü.

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