Nani bombası

Süper Lig'i geçen sezon 4. sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Adana Demirspor'dan sol kanada transfer geldi. Mavi-şimşekler, Fenerbahçe'nin ve M.United'ın eski yıldızı Luis Nani'yi Türkiye'ye getirdi. Demirsporlu yetkililerin karşıladığı 36 yaşındaki süper star, Adana ekibiyle son görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi ve kendisini bekleyen araçla, takımın kamp yaptığı Bolu'ya hareket etti. 2015-16'da Fenerbahçe'ye gelen Nani; 1 sezon sonunda 12 gol, 13 asist yaptı ve 8.5 milyon euro'ya İspanya ekibi Valencia'ya transfer oldu.

112 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Kariyerinde Sporting Lizbon, Manchester United, Fenerbahçe, Valencia, Lazio, Orlando, Venezia ve Melbourne takımları bulunan 36 yaşındaki yıldız sol kanat; toplamda 569 maça çıktı ve 123 gol ile 143 asist yaptı. 112 kez Portekiz A Milli Takım forması giyen tecrübeli futbolcu, 23 kez rakip fileleri havalandırdı. Son olarak Avustralya'da Melbourne forması giyen ve şu anda serbest statüde yer alan başarılı oyuncu, 2022- 2023 sezonunda forma giydiği 10 karşılaşmada 2 asistlik bir performans sergiledi.