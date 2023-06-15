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Adana Demirspor'da iki aday

Montella’nın yerine arayışlarını sürdüren Adana Demirspor, K.Gümrük’ten ayrılan Andrea Pirlo ve Yunan ekibi PAOK’u çalıştıran Lucescu’nun oğlu Razvan Lucescu’yla görüşüyor.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Adana Demirspor'da iki aday

Montella'yla yollarını ayıran Adana Demirspor, dört koldan arayışlarını sürdürüyor. Mavi-şimşeklerde iki aday ismin ortaya çıktığı öğrenildi. Demirspor, K.Gümrük'ten ayrılan Pirlo ve Yunan ekibi PAOK'u çalıştıran Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu'yla görüşüyor. Adana ekibinde ilk hedef; İtalyan ekolünü sürdürmek ve bu yüzden 44 yaşındaki Pirlo için tüm şartlar zorlanıyor. Alternatif olarak da 54 yaşındaki Lucescu'nun düşünülüyor. 2021'den beri PAOK'taki Lucescu, bu sezon takımını 4. sıraya taşıyıp Konferans Ligi vizesi aldı. Daha önce Başkan Murat Sancak, yabancı hoca istediklerini belirtmişti.

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