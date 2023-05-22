Montella 78’de kızardı

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmanın 78. dakikasında kırmızı kart gördü. Hakem Mustafa Kürşad Filiz, itirazları ve çizgiye basması sebebiyle İtalyan hocayı direkt kırmızı kartla tribüne gönderdi. Montella, hakemin bu kararına itirazlarda bulundu fakat sonuç değişmedi.
AdanaDemirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmanın 78. dakikasında kırmızı kart gördü. Hakem Mustafa Kürşad Filiz, itirazları ve çizgiye basması sebebiyle İtalyan hocayı direkt kırmızı kartla tribüne gönderdi. Montella, hakemin bu kararına itirazlarda bulundu fakat sonuç değişmedi.