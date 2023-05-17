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Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan galibiyet sözleri!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti. Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella galibiyeti değerlendirdi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 23:55
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan galibiyet sözleri!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 3-2 yenen Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella, takımının ikinci yarıda çok iyi bir reaksiyon gösterdiğini söyledi.

Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İtalyan teknik adam, çok değerli bir galibiyet aldıklarını vurguladı.

Ligi 4. sırada tamamlamak için büyük bir avantaja sahip olduklarını dile getiren Montella, "Bakalım ligin sonunda nereye kadar gideceğiz. Şu andaki durumdan memnunum. Maça çok iyi başladık. Hatta ilk 20 dakikada bu maçın skorunu daha önceden ele alabilirdik. İlk yarıda bu pozisyonları atamadık ve şanssız bir gol yedik. İkinci yarıda ilk dakikadan itibaren verdiğimiz reaksiyon çok değerliydi. Golleri bulduk ama rakibin kontralarıyla canımızın yanmasına rağmen, son dakikaya kadar iyi mücadele ettik." ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş, ikinci yarının en formda takımı"

Hafta sonunda oynanacak Beşiktaş maçı hakkında da konuşan Montella, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim için çok önemli bir test olacak hafta sonu. Belki rakibimiz dinlenmiş vaziyette olacak ama bizim enerjimizi toparlamamız gerekiyor. Bu maçlara yüzde 100'ünüzü vererek çıkmanız gerekiyor. Rakibimiz ligin ikinci yarısının en formda takımı. O yüzden biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Fatih Karagümrük'ün İtalyan teknik direktörü Andrea Pirlo'yla karşılaşmalarının çok zevkli olduğunu belirten Montella, "Pirlo arkadaşım ve onunla karşılaşmak çok güzel. Bu tarz maçlarda çok da şikayet edemiyorsunuz. Hem arkadaşsınız hem de aynı dili konuşuyorsunuz. Kendinizi tutmanız gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Vincenzo Montella son olarak takımın formda ismi Cherif Ndiaye'nin performansından çok memnun olduğunu belirtti.

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