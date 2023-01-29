Adana Demirspor Britt Assombalonga ile yollarını ayırdığını duyurdu

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, Kongolu futbolcusu Britt Assombalonga ile yollarını ayırdığını duyurdu. Assombalonga bu sezon mavi-lacivertli formayla çıktığı 14 karşılaşmada 6 gol atarken 1 de asist yapmıştı.
Adana Demirspor'un konuya ilişkin açıklaması şöyle:
Oyuncumuz Britt Assombalonga'nın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Oyuncumuz Britt Assombalonga'nın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir.— Adana Demirspor (@AdsKulubu) January 29, 2023
Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/rYomG2ZYoT