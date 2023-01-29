Adana Demirspor Britt Assombalonga ile yollarını ayırdığını duyurdu

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, Kongolu futbolcusu Britt Assombalonga ile yollarını ayırdığını duyurdu. Assombalonga bu sezon mavi-lacivertli formayla çıktığı 14 karşılaşmada 6 gol atarken 1 de asist yapmıştı.

Adana Demirspor'un konuya ilişkin açıklaması şöyle:

Oyuncumuz Britt Assombalonga'nın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.