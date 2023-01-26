Montella Adana Demirspor'dan ayrılıyor mu? Murat Sancak açıkladı!

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında cumartesi günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak'ın Twitter hesabının bio'suna yazdığı "Bazen ayrılıklar kaçınılmaz olur" şeklindeki not, kafa karışıklığına neden oldu. Bu paylaşım taraftarların çoğunluğu tarafından teknik direktör Vincenzo Montella ile yolların ayrılacağı şeklinde yorumlandı.

'KİMSEYİ MEMNUN EDEMİYORUM'

Sancak dün Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Sultanı düşünceli gören şeyhi sorar, hayırdır sultanım. Der ki, 'Kimseyi memnun edemiyorum o yüzden düşünceliyim.' Şeyhi demiş ki 'Yaradanı mutlu et yeter' kıssadan hisse" ifadelerini kullandı. Mavi Şimşekler'in Başkanı, "Kimseyi memnun etmeyin, zaten edemezsiniz. Doğru olanı yapın yeter" yorum yazan taraftara da, "Ben de aynen öyle yapıyorum merak etme" cevabını verdi.

İTALYAN HOCA 71 MAÇTA 31 GALİBİYET ALDI

2 Eylül 2021'de Adana Demirspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan İtalyan teknik adam, toplam 71 maça çıktı. Montella, bu karşılaşmaların 31'inde galibiyet alırken, 22'sinde de sahadan yenilgiyle ayrıldı. Başkan Sancak daha önce yaptığı açıklamada Montella ile ilgili olarak "Çok yakışıklı, hoş bir adam. Çok severim. O da bizi çok seviyor. Güzel bir ilişkimiz var. Ama neticede hoca, onun da ufak tefek hataları olacak ama adam gibi adamdır" ifadelerini kullanmıştı.

AYRILIK İDDİALARI SONRASI KONUŞTU

Başkan Sancak, Vincenzo Montella ile ayrılık iddiaları sonrası Milliyet'e özel açıklamada bulundu. Mavi-lacivertli kulübün Başkanı, "Ayrılık gibi bir durum yok. Montella sapasağlam görevinin başında" ifadelerini kullandı. Sancak'ın Instagram profil fotoğrafında İtalyan teknik adamla birlikte fotoğrafı dikkat çekti.